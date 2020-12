Ja es poden reservar entrades per al Māpping de Nadal teatralitzat de Figueres

L'Ajuntament de Figueres ha obert el termini per reservar les entrades per les sessions del Màpping de Nadal teatralitzat a la façana del Teatre el Jardí. Es tracta d'una projecció que serà un espectacle visual únic i que serà presentat per un figuerenc il·lustre. Es farà els dies 6, 7 i 8 de desembre. Es faran diferents passis des de dos quarts de set de la tarda a dos quarts de nou del vespre.

La reserva d'entrades es fa en aquest enllaç: https://bit.ly/33BNDlc

