«Solitudes» reflexiona sobre la vellesa i la necessitat d'amor, rere les màscares

El Teatre Municipal de Roses va tornar dissabte passat a aixecar el teló després de l'aturada marcada per les mesures de contenció de la pandèmia a Catalunya, amb la representació de l'obra Fairfly, de la companyia La Calòrica. Un centenar d'espectadors van poder gaudir d'aquesta comèdia, guardonada en diferents categories dels premis Butaca 2017, Max 2018 i Premis de la Crítica Barcelona 2018, d'una manera segura i amb estricte compliment de les mesures de prevenció anti-Covid .

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Roses, Èric Ibáñez, ha manifestat la satisfacció per aquesta represa al municipi: «Estem 100% compromesos amb el sector cultural i per aquest motiu estem molt contents d'haver pogut reprendre'n l'activitat i, especialment, la programació del teatre. Treballem de valent per demostrar que la cultura és segura i necessària i la representació de Fairfly n'és un gran exemple. Durant l'hora i mitja que va durar l'obra, el públic va gaudir d'allò més oblidant per una estona els complicats moments que vivim i per això animo la gent a venir i gaudir de Solitudes, la propera obra que tenim programada».

Solitudes és el segon espectacle de màscares de la companyia basca Kulunka Teatro, Premi Max al Millor Espectacle en 2018. Es pot veure aquest dissabte, a les vuit del vespre. L'obra és una senzilla història que parla de temes tan universals com la família i la difícil comunicació entre les seves diferents generacions, la necessitat d'amor i, sobretot, l'escolta, l'actual incapacitat per a escoltar i respectar a aquells que, com els ancians, han perdut tot el seu poder social.



Viatge per universos quotidians

És una història en aparença insignificant però meravellosament explicada. Solitudes és un viatge per universos quotidians que, combinant la gravetat amb el somriure, commou, sorprèn i convida a la reflexió. Amb un llenguatge que transcendeix més enllà de la paraula, un teatre de gest en el qual la màscara actua com a pont aconseguint una poesia escènica i impregnant la companyia de la mateixa sensibilitat i enginy que el primer dels seus treballs André i Dorine.

El protagonista de Solitudes se sent incomprès perquè, com gairebé tots els ancians per als quals la seva vida és pràcticament una espera, ja només desitja coses senzilles. L'extraordinari és que l'ancià no renuncia als seus petits desitjos i lluita per ells amb determinació. Les entrades (15 euros) es poden adquirir a la web rosescultura.cat, o bé a les taquilles del teatre (dijous i divendres de 12 a 14 del migdia, i el mateix dia de l'espectacle, una hora abans de l'inici).