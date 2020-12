Recullen fons per a la Covid amb la ceràmica de Ventalló

Ventalló vendrà objectes de ter­rissa creats especialment al municipi, per a La Marató de TV3, amb l'objectiu de recollir fons per a la Covid-19 en una edició especial, emmarcada en un any de pandèmia, «que toca de prop a tots», ha explicat l'alcaldessa del municipi, Remei Costa.

Des del municipi, s'ha pensat en aquesta iniciativa per poder participar en aquesta cita amb la solidaritat «sense posar en perill ningú». Aquest any les activitats populars per recollir fons, també a la comarca, s'estan innovant per adaptar-se a les restriccions sanitàries.



Petites peces a la venda

Al taller de Ceràmiques Ventalló, Paco Orti fa més de vint anys que es dedica a aquest art, com a afició. Ha elaborat petites peces com ara clauers, imants de nevera i portaencens, i es posaran a la venda un total de 500 unitats. El seu preu simbòlic és de 3 a 5 euros i es distribuiran a totes les botigues de Ventalló, i també al mateix ajuntament en vendrà i agafaran encàrrecs, assenyala l'alcaldessa.

A Ceràmica Ventalló «realitzem ceràmica artesanal, decorativa i utilitària, amb mètodes tradicionals. Totes les peces són úniques i irrepetibles. El nostre objectiu és transmetre a cada peça tots els sentits que la facin especial» explica l'artesà que ha convertit la seva gran passió en un ofici. Tot i que aquesta és la primera vegada que des del taller es col·labora en La Marató de Tv3, el caràcter altruista de Paco Orti l'ha portat fins a Lesbos, anteriorment, per donar suport als refugiats o a col·laborar amb Open Arms, entre altres causes, i es considera una «ànima solidària».



Record del municipi

Gràcies a la seva col·laboració, i a la iniciativa de l'Ajuntament, tothom qui vulgui col·laborar, s'endurà un record del municipi. És una peça senzilla, «amb la qual es vol ajudar».

Sobre el seu treball, Orti destaca que «les nostres peces estan fetes amb torn o planxa, deixades assecar al sol i a la tramuntana de l'Empordà, i cuites a alta i baixa temperatura. Tot i això, els nostres dissenys i esmalts exploren noves formes, textures i colors que fan de cada peça una obra contemporània».

Es pot veure el seu treball a la pàgina web: www.ceramicaventallo.org i a Instagram: @ceramicaventallo.