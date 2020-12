Reconstrueixen retalls de la història de la Farinera de Castelló d'Empúries

Les responsables de l'Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries estan d'enhorabona. Acaben d'oficialitzar la donació d'una petita col·lecció de fotografies sobre l'equipament per part de la família Barceló Ungé. Les imatges daten de diferents períodes: l'època en què la Farinera s'anomenava La Confianza (1920-1930), quan era coneguda com La Mercedes (1932-1947) i, en el darrer tram, als anys 90, fetes pel fotògraf Ricard Camó del diari Los Sitios.

Allò que fa interessant la donació és que l'Ecomuseu només disposava, fins ara, de tres úniques imatges antigues de la fàbrica i no documentaven el procés de treball. «Aquestes fotografies ens ajudaran a explicar millor la part social de la fàbrica que en l'actual museografia no està present i es vol reforçar», comenten des del museu. Les imatges, les més antigues en blanc i negre, les més actuals –el gruix més important– en color, s'incorporaran al discurs museogràfic i, en aquest sentit, s'està creant un nou plafó amb els dissenyadors de Mostra Comunicació per integrar-lo en l'apartat dedicat al treball, al costat de l'espai del Moliner, al segon pis de la fàbrica.



La donació l'ha feta Miquel Barceló, que estava casat amb Núria Ungé, filla de Josep Ungé, que, juntament amb el seu germà Joan, el 1932 van arrendar la farinera, de la qual posteriorment en serien propietaris. Cal dir que ara Miquel Barceló forma part de la Junta Rectora de l'Ecomuseu. La directora de l'equipament, Carme Gilabert, explica que suposaven que els antics propietaris tenien imatges, tot i que explica que ells resten oberts a noves donacions. Per això han fet una crida a les xarxes socials. En les fotos ara incorporades al fons, s'hi poden veure alguns treballadors del molí i, gràcies a Barceló, fins i tot, se'ls ha pogut identificar. Cal dir que es preveu digitalitzar totes les imatges amb l'ajuda de l'Arxiu Municipal de Castelló d'Empúries.