Pilar Farrés presenta les seves darreres obres a l'espai Els Tints de Figueres

Pilar Farrés exposa, des del passat 23 de novembre, les seves últimes creacions en una exposició a l'espai Els Tints de Figueres. La mostra porta per títol oòrbites i reuneix algunes de les obres fetes en el confinament i postconfinament, explica l'artista, «amb materials naturals com el paper». Farrés sempre s'ha sentit atreta per aquest suport per a la creació i recorda com «el confinament va fer que seguís treballant amb el que tenia a casa, ja que no podia anar al taller i això va suposar tot un repte». La seva activitat no va decaure en moments complicats i l'objectiu era «crear peces cada dia, com una pàgina diària de notícies punyents». Cada peça es contempla ara com l'anhel d'un dia nou, un nou horitzó «fugint del format més formal».

L'artista té l'oportunitat de mostrar al públic el treball realitzat, on fa un homenatge als colors, les formes i l'essència de l'Empordà. La simbologia i la màgia de l'horitzó, que s'erigeix en totes les seves obres, és l'eix central de l'última creació de l'artista, que ha trobat en l'espai una simbiosi perfecta entre continent i contingut.

Les peces omplen el local de personalitat i estableixen amb aquest un diàleg fluid i original. Com si fossin petits retalls dels paisatges íntims de l'artista, les obres conquereixen l'espai amb jocs de volums, colors i formes i la utilització de materials naturals integra la creació artística en l'espai amb encant. «Les meves obres es troben a mig camí entre la pintura i l'escultura, però ho fan amb solucions originals, que centren l'atenció en la idea del suport com a element expressiu i estètic» assenyala.

Un espai icònic

Josep Pérez i Patri Garcia estan al capdavant de la Cafeteria Els Tints que va reobrir les portes el 2019. Ara reprèn la seva programació d'exposicions, amb les obres de Pilar Farrés que es podran visitar fins després de les festes de Nadal. L'artista es mostra satisfeta de tornar a aquest espai on ja va exposar l'any 2009: «És un espai icònic i m'ha agradat col·laborar davant les dificultats del moment així com establir i impulsar noves sinergies entre l'art contemporani i els diversos territoris i realitats».