El Mercat de Nadal de la Rambla obre dijous amb 25 parades i un únic accés

Figueres gaudirà, finalment, del seu Mercat de Nadal. Justament obrirà portes aquest dijous dia 3 de desembre i s'allargarà fins al dia 24 de desembre. S'ha previst que hi hagi vint-i-cinc parades, les mateixes que l'any passat, però alguns continguts canviaran perquè com ha explicat la regidora de Fires, Ester Marcos, a causa del coronavirus «no es poden consumir aliments com el vi calent». Això ha obligat a «prescindir d'alguns expositors» per oferir un mercat de consum més centrat en els productes tradicionals.

El Mercat de Nadal és una iniciativa que, els darrers anys, s'ha potenciat molt per donar-li vida. Els resultats, els darrers temps, eren molt bons. L'alcaldessa Agnès Lladó ha assegurat que «no podíem renunciar a un dels actius del Nadal». La pandèmia, però, obligarà a controlar l'afluència de públic i, per això, només hi haurà un accés, per la part alta de la Rambla. Des d'allà es podrà comptabilitzar que no s'excedeixi el nombre màxim de capacitat, estimat en 211 persones que hauran de dur la mascareta.

Els visitants podran admirar la nova il·luminació i copsarà canvis en la ubicació de les parades per afavorir la circulació de vianants i que, des de fora la Rambla, també es pugui veure. D'altra banda, s'han previst iniciatives noves com la instal·lació de tres photocalls estàtics amb la figura d'en Fumera a les places Ajuntament, Palmera i Josep Pla. Tothom qui vulgui, podrà fotografiar-s'hi.

Consulta tota la informació relacionada amb el Nadal a l'Alt Empordà.