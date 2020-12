Joan Armangué i Josep Playà debaten entorn la figura d'Ernest Lluch

Coincidint amb la presentació a Figueres, aquest divendres passat, del llibre Romà i Rossell, el primer de tots, d'Ernest Lluch, una edició de Cal·lígraf de la qual ha tingut cura Joan Armangué, l'agrupació cultural Atenea de Figueres ha programat una xerrada virtual entre el mateix Armangué i el periodista Josep Playà on s'aprofundirà en la figura de Lluch. L'acte tindrà lloc aquest mateix divendres i serveix per obrir les activitats d'Atenea al llarg del mes de desembre que es mantenen en el terreny virtual.

La presidenta de l'agrupació, Anna Maria Velaz, recorda Ernest Lluch «amb estima i admiració». Velaz el qualifica d'home «savi amb un tarannà senzill i amable» així com un gran amic d'Atenea. De fet, l'entitat sempre el recorda, any rere any, organitzant-ne alguna taula rodona o conferència amb la voluntat de fer perviure el seu llegat.

A banda d'aquest acte commemoratiu, aquest mes Atenea també ha programat una nova conferència recordant un altre insigne català, en aquest cas el violoncel·lista Pau Casals i el seu exili. La conferència anirà a càrrec del professor de la UAB i historiador Josep M. Figueres Artigues, el divendres 17 de desembre.