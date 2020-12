Fredrik Strand publica el nou single «Viu» per llançar un missatge encoratjador

El músic i compositor Fredrik Strand sorprèn ara amb la publicació de Viu, el seu nou single que ja està disponible a totes les plataformes digitals. L'artista llançanenc de 21 anys s'ha inspirat en una frase que va llegir a Instagram: «Viu que la vida et somriu» per a compondre aquest nou tema: «Aquestes paraules se'm van quedar a la ment i automàticament va sorgir la melodia. Aquella mateixa nit m'hi vaig posar i la vaig acabar».

Després del seu primer Ep anomenat Invencible fa aproximadament un any, ara l'artista mostra una nova faceta musical amb ritmes més moguts i alegres. És una cançó que anima i vol donar un missatge encoratjador. Encara que en Fredrik va escriure Viu abans de la pandèmia, «la lletra de la cançó dona ànims i esperança en el difícil moment que ens està tocant viure». Com diu el tema, la vida està formada per segons, cal viure en el present perquè en un instant ja ha acabat.

Lletra i música

Com tots els artistes, Fredrik Strand ha vist anul·lar-se un munt de concerts previstos per la primavera i estiu a causa de la pandèmia. Ara té moltes ganes de poder seguir amb les actuacions amb la normalitat que la situació permeti, per poder reprendre el contacte directe amb el seu públic, assegura.

Malgrat els obstacles de la vida no ha perdut l'entusiasme i el compromís que el caracteritza i actualment està treballant amb la realització del videoclip d'aquest nou tema que no tardarà a publicar-se: «Tot serveix i ajuda a aprendre», assegura el cantant empordanès.

Rodat a la comarca



Un exemple de la seva filosofia de vida està en les limitacions actuals que redueixen mobilitat i disponibilitat per a fer coses. I això també l'ha inspirat i animat a encarregar-se de la producció del videoclip de Viu que està ambientat a la comarca de l'Alt Empordà.