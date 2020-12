Exposen la història de l'institut Monturiol de Figueres a través de la mirada de 9.000 alumnes

L'institut Monturiol de Figueres ha inaugurat una mostra singular que recull la seva història, a través de la mirada dels seus alumnes. Un passadís ple de personalitat acull una exposició de fotografies que s'allunya del tradicional format d'orla que es veu en la majoria d'àmbits acadèmics.

El projecte compta amb unes 9.000 fotos de carnet agrupades en un total de 30 marcs, tots ells idèntics, en un projecte que, en termes panoràmics i pintorescs, se sol anomenar paisatge narratiu. «Se sap que un paisatge narratiu està format per un conjunt d'obres que inicialment no sobresurten ni entren a la vista des de la distància, sinó que les vas descobrint a mesura que fas el recorregut davant seu» expliquen els organitzadors de la mostra. I no només això: en aquest cas concret, «no tan sols ens convertim en espectadors, sinó que quedem atrapats per la mirada de molts dels alumnes que han format part de la història del nostre institut».

Alumnes i docents



La iniciativa s'ha fet tenint en compte que el departament d'administració «comptava amb un material molt valuós i actualment difícil d'ampliar, bàsicament perquè la pràctica habitual, ja des de fa alguns anys, és escanejar les imatges i lliurar-les de manera digital. Per tant, valia la pena aprofitar tot aquest inventari i fer-ne, així, una obra visual i artística, bàsicament per homenatjar totes les cares que han passat pel centre».

Les imatges més antigues són de l'any 1974 i les més pròximes a l'actualitat del 2017,un ampli ventall cronològic que queda ben diferenciat amb l'aspecte cromàtic del contingut de cadascun dels marcs.

Aquesta mostra, que és un paisatge narratiu, romandrà de forma permanent al centre. En aquests moments no està oberta al públic a causa de les restriccions sanitàries per la Covid, però l'objectiu és fer-la visitable tan bon punt la situació ho permeti, asseguren des de l'institut.