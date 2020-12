Comença la restauració de l'escultura «El dia i la nit» de Lleixà a Figueres

L'Ajuntament de Figueres ha iniciat la restauració de l'escultura 'El dia i la nit' (1997), de Daniel Lleixà, que es troba ubicada en una de les rotondes més transitades de Figueres. Popularment coneguda com la Cremallera, l'escultura està molt degradada per les inclemències del temps. Cal tenir en compte que és una obra pintada i que requereix manteniment regular al trobar-se a l'exterior. La restauració la du a terme Pintures Llorente de Llers, empresa especialitzada en aquest tipus de treballs artístics. Fa un temps ja van encarregar-se de l'escultura de Ministral a la plaça Josep Pla, a Figueres. Segons han explicat fonts de l'Ajuntament, s'estan analitzant la resta d'escultures que hi ha a les altres rotondes per veure el seu estat de conservació i procedir, si cal, a una futura restauració.