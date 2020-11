Els Reis d'Orient instal·laran a l'Escala el seu campament a la plaça Catalunya

El 5 de gener de 2021, els Reis d'Orient arribaran a l'Escala per ubicar-se en un campament que els seus patges hauran muntat a la Plaça Catalunya. Comptarà amb totes les mesures de seguretat i un circuit adaptat a la situació de pandèmia actual. Així ho han comunicat a l'Ajuntament de l'Escala i l'associació Skalamàgica, que s'encarreguen de fer tots els preparatius per a l'arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar. Serà imprescindible reservar torn prèviament per tal de poder-hi participar. A partir de les 16 hores el campament obrirà les seves portes per on tots els nens i nenes i les seves famílies iniciaran un petit recorregut màgic per saludar els Reis Mags.

Els tres Reis Mags romandran al campament des de les 16 hores fins les 21 hores. La organització considera que cal prioritzar l'assistència a aquelles famílies amb menors de fins a 12 anys, no quedant exclòs cap nen i nena sense visitar a SSMM i demana comprensió a la població.

Hi haurà un recorregut d'entrada i sortida diferenciat i un sistema de control per tal de garantir la separació entre els diferents grups, que han de ser d'un màxim de 10 persones. Així, l'itinerari d'entrada serà per l'aparcament de la plaça Catalunya, accedint-hi des del camí Ample, mentre que la sortida es farà per l'accés del carrer Llebeig.

Els nens i nenes podran veure de ben a prop als tres Reis i tota la comitiva reial, que estarà preparant els regals per a la nit màgica del 6 de gener, però no es podran asseure a la falda ni establir un contacte directe amb ells, per reduir al màxim el risc de transmissió de la Covid-19.



Com es podran veure els Reis Mags?

A més de poder veure als Reis Mags a la plaça Catalunya, prèvia incripció, també es podran seguir en directe al Canal 10 Empordà a partir de les 18.30 hores.

Per a poder accedir a la Plaça Catalunya caldrà realitzar una inscripció prèvia online (grups de convivència de màxim 10 persones) a la pàgina web inscripcions.lescala.cat de l'1 al 14 de desembre.

Si no s'ha realitzat la inscripció i no s'ha rebut la confirmació, no serà possible l'accés al recinte. A la inscripció s'hauran d'omplir les dades del tutor, enviar dades i afegir tantes persones més "fins un límit de 10 el grup sencer" abans de confirmar la inscripció. Seguidament, es rebrà per correu electrònic el document a presentar als controladors d'accés a la Plaça Catalunya

L'accés a la Plaça Catalunya es farà des de l'Avinguda Ave Maria i en direcció al Camí Ample on s'inicia el tram per arribar a l'entrada del recinte. NO es podrà accedir al recinte pel Camí Ample en direcció contrària a la indicada amb anterioritat i, per tant, des de Riells i carrers travessers cap a la Plaça Catalunya.

Instruccions i normativa d'accés al campament:



Serà obligatori accedir en l'horari indicat al document de confirmació una vegada realitzada la inscripció. Caldrà imprimir la confirmació i ensenyar-la als controladors d'accés.

S'haurà d'accedir amb mascareta i fer ús del gel hidroalcohòlic que trobaran a la zona de control d'accés.

Imprescindible seguir les indicacions de l'organització i participants des de l'entrada i fins a la sortida del recinte.

En acabar el recorregut pel Campament Reial, s'haurà d'abandonar el recinte per on indiquin els controladors.

L'Ajuntament de l'Escala informa que la programació de l'arribada dels Reis d'Orient pot patir canvis si la situació sanitària empitjora.

Encesa enllumenat nadalenc

Aquest any, l'encesa de l'enllumenat nadalenc es farà de forma virtual, per tal d'evitar l'habitual aglomeració de gent que es produïa durant aquest acte a la plaça de l'Ajuntament.

En aquest sentit, l'encesa es podrà seguir a través de Canal 10 Empordà, aquest divendres 4 de desembre a les 20h. Inclourà el parlament de l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, i del president de la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l'Escala, Daniel Espinal, l'encesa de l'enllumenat i la interpretació d'una nadala a càrrec d'alumnes de l'escola l'Esculapi.

Consulta tota la informació relacionada amb el Nadal a l'Alt Empordà