L'Escola Municipal de Música Antoni Agramont de Castelló reprèn l'activitat presencial

Fa una setmana que l'Escola Municipal de Música Antoni Agramont, de Castelló d'Empúries ha reprès les classes de forma presencial. Per poder desenvolupar les activitats s'han hagut de modificar els horaris i organitzar els grups per reduir el nombre d'alumnes per classe.

Amb les noves mesures aplicades fa una setmana, les activitats extraescolars només es poden portar a terme en grups de fins a 6 persones, per aquest motiu, l'escola ha reduït els grups i la durada de les classes. Tot i això, aquesta nova reestructuració permet treballar de forma més personalitzada amb l'alumnat, doncs algunes classes han passat de 14 a 6 alumnes. Malauradament no totes les activitats s'han pogut reorganitzar, algunes disciplines, com és el cas de cant coral, no es podran reprendre presencialment fins que no s'avanci en el tram del pla d'obertura que permeti treballar amb grups més grans. En aquests casos es continuarà fent classe en el mateix format adoptat els últims dies, mitjançant diverses aplicacions per continuar l'activitat a distància.