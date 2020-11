"Fairfly" torna a aixecar el teló del Teatre Municipal de Roses i li pren el relleu "Solitudes"

Amb el primer tram del Pla d'Obertura d'Activitats, la cultura torna a fer-se un lloc a Roses, parant una especial atenció a la recuperació de les representacions teatrals que van haver de ser anul·lades la temporada passada. La primera experiència va ser la del passat dissabte on, amb horari adaptat al toc de queda nocturn per facilitar l'assistència del públic, i amb compliment del 50% de l'aforament en sala i les mesures d'higienització i distància de seguretat establertes, la representació Fairfly es va desenvolupar amb absoluta normalitat.

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Roses, Èric Ibáñez, ha manifestat la satisfacció per aquesta represa al municipi: "estem 100% compromesos amb el sector cultural i per aquest motiu estem molt contents d'haver pogut reprendre'n l'activitat i, especialment, la programació del teatre. Treballem de valent per demostrar que la cultura és segura i necessària i la representació de Fairfly n'és un gran exemple. Durant l'hora i mitja que va durar l'obra, el públic va gaudir d'allò més oblidant per una estona els complicats moments que vivim i per això animo la gent a venir i gaudir el proper dissabte de Solitudes, la propera obra que tenim preparada."

Així doncs, el relleu de la temporada teatral l'agafarà el proper dissabte, 5 de desembre, també a les 20 h, la companyia Kulunka Teatre. Presentarà a Roses l'obra Solitudes, el seu segon muntatge després d'André i Dorine, obra que ja es va poder veure al teatre rosinc fa unes temporades, assolint un èxit absolut.



Solitudes

És una història emotiva que commou, sorprèn i emociona, combinant de forma magistral la gravetat amb el somriure. Centrada en un ancià que enviuda sobtadament, del qual es fan càrrec el seu fill i la seva néta, la història, aparentment senzilla, ofereix al públic una obra plena de metàfores i de reflexions sobre les relacions humanes, la necessitat d'afecte i la incomunicació, i sobre en quina mesura els nostres prejudicis són capaços d'impossibilitar la felicitat d'altres persones i, per descomptat, la nostra.

Les entrades (15€) es poden adquirir a la web rosescultura.cat, o bé a les taquilles del teatre (dijous i divendres de 12 a 14 h, i el mateix dia de l'espectacle, una hora abans de l'inici).