Visit Roses ofereix una visita guiada virtual als búnquers de Punta Falconera

L'Àrea de Turisme de Roses ofereix aquest diumenge a través del canal Youtube i del perfil Facebook de VisitRoses, una visita guiada als búnquers de Punta Falconera. S'hi sumaran també els canals de l'empresa de guiatge Terramar i del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona i els perfils de les xarxes socials de l'Ajuntament de Roses, amb l'objectiu de difondre el patrimoni local a la població, d'una manera amena i a l'abast des de qualsevol indret. La transmissió tindrà lloc diumenge, 29 de novembre, a les 12 hores.

Aquesta iniciativa forma part de la programació del Festival Som Cultura impulsat pel Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, que es desenvolupa al llarg d'aquest novembre a les comarques gironines. Enguany s'arriba a la cinquena edició, amb una selecció híbrida que combina activitats presencials i a distància per redescobrir l'àmplia oferta cultural, patrimonial i artística del territori gironí.

La proposta de diumenge permetrà conèixer la que va ser la 8a bateria militar de costa, l'espai de Punta Falconera de Roses. Aquest va ser ocupat entre 1944 i 1993 per l'exèrcit espanyol, que hi construí cinc búnquers artillats que formaven part del pla de fortificacions de l'eix pirinenc (conegut com Línea P o Línea Gutiérrez), decidit per la dictadura franquista per prevenir una possible invasió aliada durant la Segona Guerra Mundial.

El complex artiller consta d'una xarxa subterrània de galeries i passadissos que surten a l'exterior en forma de búnquer, quatre casamates que contenien cadascuna un canó del sistema Vickers de 152,40 mm i un lloc de tir. Les construccions defensives són de ciment armat, estan excavades al terreny i tenen una superfície aproximada de 440 m2 i 80 m2 de galeria d'accés.

Al llarg de la visita virtual del proper diumenge, els espectadors podran endinsar-se a l'interior d'una casamata i d'un búnquer, acompanyats de les explicacions que situarà el context històric de la seva construcció, tècniques emprades, usos dels diferents espais, etc.

Amb la gravació d'aquesta visita, Turisme de Roses vol estimular l'interès per la cultura local tant dels propis veïns i veïnes de la població com dels visitants, donant a conèixer el ric patrimoni de Roses a través de noves fórmules i llenguatges i obtenir gradualment un fons audiovisual que permeti la millora de l'accessibilitat a la cultura.