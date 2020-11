Estudiants de Figueres se submergeixen en la vida i obra de Narcís Monturiol

L'exposició Immersió!, dedicada a Narcís Monturiol, va rebre dimarts passat la visita dels alumnes de 4t d'ESO de l'escola La Salle de Figueres, els quals van tenir l'oportunitat de submergir-se en l'obra i figura de l'inventor del submarí. Els estudiants van fer un recorregut per la mostra, acompanyats per la professora Lluïsa Bos. L'exposició, organitzada des del col·lectiu Empordoneses, es pot veure a la Sala d'Exposicions de l'Escorxador de Figueres fins al 17 de gener.

Des de la seva inauguració, la mostra ha rebut crítiques excel·lents, recalca l'artista Pilar Farrés i concretament per als alumnes «poder-se apropar a la figura i obra d'aquest personatge a través de l'art resulta una experiència molt gratificant i han rebut l'exposició com una recerca científica i humanística entorn de la figura de l'inventor».



Empordanès il·lustre

L'exposició multidisciplinària Immersió pertany a l'onzena edició del cicle expositiu Empordoneses. Immersió presenta obres de trenta artistes de diferents disciplines i trajectòries, des de consagrats a emergents, comissariats per Pilar Farrés i Enric Tubert, que han treballat inspirats per la figura d'un empordanès insigne com Narcís Monturiol en el bicentenari del seu naixement.

Malgrat la Covid, que va fer ajornar la inauguració de la mostra, i que ha limitat les visites a causa de les darreres restriccions, Farrés mostra la satisfacció per la bona resposta del públic: «Dona gust passejar-se entre les obres, asseguren els visitants, i és emocionant veure com la gent s'endinsa a l'exposició i visualitzen les obres».

De cara als pròxims dies no està previst que es recuperin les visites guiades a la mostra, a excepció dels grups escolars que vulguin visitar-la.