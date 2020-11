La composició d'òpera protagonitza el 2n Carmen Mateu Young Artist European

La composició d'òpera protagonitzarà el segon Carmen Mateu Young Artist European Award Opera and Dance convocat per la Fundació Castell de Peralada, després de celebrar una primera edició dedicada a la dansa, en l'especialitat de ballarí o ballarina de clàssica o neoclàssic, que va distingir la jove ballarina Maria Khoreva, primera solista del ballet del Teatre Mariïnski de Sant Petersburg. El guanyador d'aquesta segona edició, que haurà de tenir "una joventut madura" de 36 anys, es donarà a conèixer a la primavera del 2021 i rebrà un premi dotat amb 30.000 euros en concepte d'encàrrec d'una nova composició i un guardó creat per l'artista Santi Moix.

La recepció de candidatures s'inicia aquest divendres, romandrà oberta fins al 28 de febrer del 2021 i se seleccionarà el candidat que proposi la millor composició per rebre l'encàrrec de l'estrena absoluta d'una òpera de butxaca del festival, durant l'edició 2023 amb amb entre dues i cinc veus i tres i set músics, que normalment es programa al Claustre del Carme, però "podrà estar en altres espais". A més, el festival facilitarà una mentoria i trobada amb compositor "molt estimat" pel festival, Alberto García Demestres, l'únic que compta amb la Medalla d'Honor del certamen.

Segons ha destacat Isabel Suqué, presidenta de la Fundació Castell de Peralada i filla de la fundadora del festival, Carmen Mateu, els guardons es donen des de Barcelona pel paper "fonamental" de la ciutat en l'univers de la lírica i de la dansa. "Com a hereus de la passió que sentia la nostra mare per la música, l'òpera i la dansa, i a les portes de la 35a edició del Festival Castell de Peralada, que se celebrarà aquest estiu, volem continuar donant continuïtat a la seva decidida aposta per l'excel·lència emprenent la segona edició del Carmen Mateu Young Artist European Award, Opera and Dance", ha afegit.

El director del Festival Castell de Peralada i vicepresident del jurat, Oriol Aguilà, ha destacat que el projecte, iniciat fa un any s'ha tirat endavant en la seva convocatòria per tal de "no truncar-lo". "Hem volgut perseverar amb la família perquè sobretot és un premi dirigit als joves, un dels col·lectius que hem de vigilar i cuidar més", ja que necessiten referents i punts de connexió amb el món que els espera".



L'òpera, el gènere "per excel·lència"

Aguilà ha destacat que ara li toca a l'òpera, gènere "per excel·lència" del festival, i per ajudar els artistes que es troben a l'inici de la seva carrera professional i per a trobar nous camins, en una aposta per l'òpera d'avu. Ha defensat que, en una comprensió de l'òpera com a cruïlla de llenguatges globals, aquesta ara necessita una aposta per la creació i pels joves, i especialment "compositors amb veu pròpia".

Ha reivindicat que el llegat de Peralada en el terreny de la nova creació és "llarg", amb propostes de Carlos Santos, Alberto García Demestres, Joan Magrané i Clara Peya, entre altres. També ha citat els projectes recentment endegats en coproducció amb Òpera de Butxaca i el Gran Teatre del Liceu, i amb el Teatro Real, amb qui s'estan enfortint els vincles perquè "la nova creació és realment important per a Peralada".



"Escriure amb tranquil·litat"

Pel que fa al guardó, Aguilà ha destacat que la quantitat és perquè el creador pugui escriure amb tranquil·litat "en condicions necessàries, sense pressió i amb llibertat", per a fer un encàrrec "com cal", tot i que també és important el compromís de posar en escena l'òpera amb tot l'equip creatiu. Ha destacat que el jurat valorarà excel·lència en la trajectòria, la significació artística de l'obra, l'originalitat, la relació entre música, text i dramatúrgia, l'escriptura per a veus i instruments i els projectes de futur".

Ha confiat que "pot ser un element clau" per acostar l'òpera als joves i explicar el món en clau actual, de manera que a la convocatòria es demanarà una reflexió sobre el rol de l'òpera a la creació contemporània. El jurat serà "expertíssim" en òpera contemporània, ja que comptarà amb Raquel García-Tomás, Joan Matabosch, Josep Pons i Diana Syrse. Aguilà ha destacat que l'aposta vol contribuir a un "futur millor" per als joves i reconèixer la trajectòria i la carrera dels nous compositors d'òpera.