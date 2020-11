Clouen la vuitena edició del projecte 'Conte per Relleus' a Castelló d'Empúries

Clouen la vuitena edició del projecte 'Conte per Relleus' a Castelló d'Empúries

L'alumnat de sisè de primària de l'Escola Joana d'Empúries, l'Escola Ruiz Amado i l'Institut Escola El Bruel-Empuriabrava, ha participat aquest divendres en la cloenda del projecte Conte per Relleus, la qual s'ha realitzat per primera vegada de manera telemàtica. El Conte per Relleus és una activitat que s'emmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn de Castelló d'Empúries i que impulsen els Serveis Educatius de l'Alt Empordà juntament amb les escoles i l'Ajuntament.

Aquesta activitat pretén fomentar l'hàbit lector i el gust per l'escriptura creativa a l'alumnat, a partir d'escriure un conte col·laboratiu i en xarxa entre les 5 aules de 5è de primària de les escoles del municipi. Els i les alumnes, com sempre, han partit de la història creada per l'escriptora Mariona Masferrer, i és aquesta mateixa escriptora qui proposa l'inici de la trama de cada una de les edicions, i fa el seguiment de tot el procés creatiu dels alumnes, elaborant els enllaços també entre els diferents capítols.

Per organitzar aquesta activitat, cada classe d'alumnes escriu un capítol que, després de ser revisat i corregit, s'envia a un altre grup d'alumnes perquè n'escrigui el següent, fins que, al final, cada classe ha escrit dos capítols, de manera que en conjunt s'acaba obtenint una continuació de 10 capítols del conte original. Les il·lustracions d'aquest nou conte van a càrrec també dels alumnes de les tres escoles, amb la qual cosa els nens i nenes passen a ser escriptors i il·lustradors.

Posteriorment a la redacció de la nova història, des de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, s'edita i s'imprimeix un exemplar del conte per a cada un dels alumnes que hi ha participat.

Avui fa justament un any que es va realitzar l'acte d'inici de la 8a edició del Conte per Relleus, i aquesta és la la primera vegada que s'ha hagut de realitzar la cloenda durant el curs següent, i a més de manera telemàtica. Aquesta activitat es realitza amb els alumnes de 5è i habitualment es dona per tancada pels volts de Sant Jordi, que el curs passat va coincidir en plena situació de confinament i amb l'escolarització en línia a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.

Els organitzadors han cregut convenient realitzar aquest acte de cloenda tot i la impossibilitat de fer-ho presencialment. Així, uns 120 alumnes de sisè de les 3 escoles del municipi, juntament amb els seus tutors i tutores, han participat d'aquesta trobada virtual des de les seves pròpies aules, compartint espai de connexió entre tots i totes, i també amb la Regidora d'Ensenyament, Anna Massot, les assessores LIC dels Serveis Educatius de l'Alt Empordà, M. Pilar Arnaiz i Teresa Vendrell, l'escriptora Mariona Masferrer i l'il·lustrador Sergi Moreso.

La sessió s'ha iniciat amb la presentació del projecte per part de la Regidora i l'assessora LIC del curs passat. Seguidament, els i les alumnes dels diferents centres han intervingut amb la lectura de fragments dels capítols del conte que ells mateixos han escrit i també amb les seves valoracions en relació a la seva experiència en aquest projecte. Per la seva banda, la Mariona Masferrer i en Sergi Moreso, han fet també la seva pròpia valoració de com s'ha desenvolupat tot el treball al llarg del projecte.

En acabar, s'ha obsequiat a tots els i les alumnes amb un exemplar del conte (que prèviament s'havia fet arribar a l'escola) i s'ha realitzat una foto final de record d'aquesta trobada amb un exemplar del conte a les mans cadascú.

La regidora d'Ensenyament, Anna Massot, valora molt positivament aquest projecte que "amb aquesta 8a edició que avui finalitzem, està plenament consolidat i és molt interessant perquè pretén fomentar que els i les alumnes gaudeixin llegint, escrivint i dibuixant, a la vegada que possibilita que puguin tenir una experiència com a autors i autores d'una història original i elaborada de manera compartida".

Qui estigui interessat/da en poder veure i llegir aquest conte o qualsevol de les edicions anteriors, els pot trobar a la biblioteca municipal Ramon Bordas i Estragués. Més informació del projecte, aquí.