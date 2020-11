Figueres estrena 1.300 m2 d'il·luminació de Nadal per arribar a tots els barris

«Ens hem reinventat perquè aquest Nadal serà diferent però l'hem de poder celebrar», assegura l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó. Una de les novetats serà l'ampliació de l'il·luminació incorporant 1.300 m2 més de llums pels diferents barris de la ciutat. Això es tradueix en un total de 351 figures noves de led -400.000 punts- i baix consum. La inversió ha estat de 98.000 euros i l'ha dut a terme una empresa especialitzada en el sector, Eiximenis, guanyadora de la licitació feta per concurs. Aquestes noves figures se sumen a la il·luminació daliniana del centre de Figueres, que inclou 172 figures dalinianes, d'entre les quals 84 són les postals que Dalí va dissenyar per encàrrec d'una farmacèutica.

Com moltes ciutats catalanes, la il·luminació s'estrena aquest divendres a partir de les 6 de la tarda i es podrà veure totes aquestes festes. A banda de les llums, incorpora altres al·licients com una projecció a la façana de l'Ajuntament i a altres edificis destacats de la ciutat. També destaca una ornamentació especial a diferents places com la plaça del Gra, Catalunya, Josep Pla o Ernest Vila i eixos d'entrada i sortida de la ciutat. Per anar obrint boca, el mapping que es va fer l'any passat a la façana de l'antic Escorxador es repetirà amb protagonista nou. Es projectarà els dies 6, 7 i 8 de desembre i per assistir caldrà reservar plaça.



El mercat de Nadal amb parades diferents

Figueres tindrà Mercat de Nadal. Es farà entre els dies 3 i 24 de desembre. Hi hauran 25 parades, les mateixes que l'any passat, però alguns continguts canviaran perquè com explica la regidora de Fires, Ester Marcos, «no es poden consumir aliments com el vi calent». Això ha obligat a «prescindir d'alguns expositors» per oferir un mercat de consum de productes tradicionals. L'accés al Mercat estarà controlat, es farà per la part alta de la Rambla i hi haurà capacitat per 211 persones.

Consulta tota la informació relacionada amb el Nadal a l'Alt Empordà.