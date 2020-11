L'Escala ajorna l'espectacle de la Cia. El Paller dedicat a Caterina Albert

La Cia. El Paller en col·laboració amb Els Mals Endreços i Txema Alabert han vist posposada fins a la primavera l'estrena de l'espectacle 'Caterina Albert i Paradís, una dona, una lluita, dues identitats', previst per aquest dissabte 28 de novembre, dins la programació del Festival Som Cultura.

Tot i que aquest dilluns s'ha iniciat la segona desescalada, l'Ajuntament de l'Escala ha decicit ajornar l'espectacle al considerar que quedaria afectat per la restricció de mobilitat.

Homanatge a Caterina Albert

Es tracta d'un espectacle específic de dansa contemporània i composició musical en viu, ideat i creat per al cementiri mariner de l'Escala. Aquest itinerari vol despertar l'esperit de Caterina Albert per als visitants que passegin pel cementiri mariner, l'escenari triat per a la proposta.

L'objectiu de la companyia amb aquest espectacle «és fer un homenatge a l'escriptora Caterina Albert i Paradís, però també a la dona, i a la dona de tots els temps, en la seva lluita per la igualtat», des de la dansa i la cultura, asse­nyala la codirectora artística de la companyia, la ballarina Emma Teixidor.

L'espectador s'endinsarà en l'ambient creat per la llum, el so i la música, amb la intenció que imagini a través del moviment i de la dansa, encara que sigui per un sospir, la complexitat de la seva vida: la lluita d'una dona i de la seva identitat atrapada en la figura d'un home, per a fer realitat el seu somni. «Per a poder fer i per a poder ser en un món a on no es reconeix, ni tan sols s'imagina, la intel·lectualitat de la dona».

«A causa de la situació que vivim, arribar a estrenar aquest espectacle ens hagués omplert de satisfacció » assenyala Teixidor. L'art és el vehicle idoni per a l'expressió, la manifestació i l'educació de les emocions: «Desperta i sacseja consciències sense fer mal a ningú. És la nostra responsabilitat, de la Dolo i meva, com a artistes, continuar arriscant i lluitant per evolucionar l'art, això juntament amb el compromís del públic envers la cultura i la societat en moments molt complicats. La unió de les dues forces més l'empatia de totes, ens portarà a vèncer les emocions com la por, la incertesa i la foscor» diu Texidor.



Llarga trajectòria

El 2005 Emma Teixidor i Dolors Yglesias funden la Cia. El Paller, creant espectacles guanyadors de beques KREAS 2008 i 2010, AGITA 2010 i 2014 i Institut Ramon Llull 2008. La Cia. El Paller també ha coproduït creacions amb l'Orquestra de Cambra de l'Empordà (Festuc Dansa, 2002) destacant la composició per El Sabater d'Ordis presentat al Palau de la Música Catalana. Van coproduir Va de vaques, amb el Festival Maçart i el Centre Cultural La Mercè, 2006 (Girona); Up Side Down i Vest amb Swindon Dance, 2007 (Regne Unit); també destaca la col·laboració en la creació i producció del curtmetratge Continued Surrender dirigit per Claire Burrell i Jane Hodge, 2014-2015 (Londres). També van col·laborar amb el Festival Claca, 2012 (Llançà) i Empordoneses, 2012-2017 (Figueres).

Recentment han treballat en diferents projectes a Catalunya: Fosques, que s'estrenà al Festival Sismògraf, 2018, a Olot, juntament amb Las Lolas, Art estudi i els Mals Endreços; El temps de la papallona, amb els músics i compositors Pau Marcos i David Codina (Beca AGITA 2014).

Actualment estan treballant en el projecte CAPERS, laboratori de recerca artística que reuneix diferents artistes i creadores del Regne Unit i de Catalunya, de manera telemàtica i presencial. Per altra banda, segueixen en procés de creació de l'espectacle Dames, cavallers i virus, juntament amb Els Mals Endreços i Txema Alabert, presentat en diferents escenaris empordanesos.