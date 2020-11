L'Aula de Teatre Eduard Bartolí crea l'Aula de Teatre en línia

L'Aula de Teatre Eduard Bartolí, en la seva faceta d'ensenyança del teatre i les arts escèniques, aposta ara per una nova línia dins dels seus cursos: l'Aula de Teatre en Línia. Així, adaptant-se als nous formats i en aquest any convuls a causa de la Covid-19, l'ensenyança a través de plataformes digitals també ha arribat a l'ATEB. Una nova oportunitat de formació per a l'alumnat, que permet que l'Aula es reinventi en un format diferent.

L'Aula de Teatre en Línia consta de píndoles de 8 sessions en línia, que tindran lloc des de novembre/desembre fins a febrer de 2021, sota el mestratge de la coneguda actriu Àngels Bassas. A través de videoconferència, es tractaran els temes específics de cada curs, relacionats amb les arts escèniques. Els tres cursos en què consisteix aquest projecte són un curs d'interpretació actoral, a partir de sèries o pel·lícules famoses, tant per a joves com per a adults; un curs de dicció i treball de l'articulació oral d'un text; i un darrer curs per millorar la por a parlar en públic i per treure profit de les possibilitats comunicatives a nivell personal i professional.

A més, atenent a la situació actual, l'ATEB ofereix descomptes especials per a persones jubilades, en situació d'atur o ERTO, o si l'alumne/a s'inscriu en més d'un curs online alhora.



ATEB

L'Aula de Teatre Eduard Bartolí (ATEB) és una federació sense ànim de lucre d'entitats teatrals i culturals de la ciutat de Figueres que rep el suport de l'Ajuntament de Figueres. Dóna estructura al projecte l'Aula de Teatre de Figueres i és un punt de trobada de les entitats i grups de teatre del municipi, així com una plataforma de participació ciutadana en l'àmbit cultural i local. L'ATEB, d'acord amb les seves finalitats, treballa a partir de tres eixos principals dins l'àmbit de les arts escèniques i el sector cultural: l'Escola de Teatre, el Club de l'Espectador i l'associacionisme cultural.

Gràcies al suport de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Figueres i altres administracions, l'Aula de Teatre és un actor articulador del sector de les arts escèniques a la ciutat i la comarca, així com un interlocutor en l'àmbit de l'associacionisme cultural i teatral de la ciutat.

Enguany, l'Aula de Teatre Eduard Bartolí està desenvolupant un pla estratègic per tal de planificar el camí i les properes passes de l'entitat. El pla vol estructurar les properes accions per tal d'ampliar i consolidar l'oferta formativa i l'Aula de Teatre com a referent en formació d'art dramàtic i de servei públic. Aquest pla també estructurarà les estratègies de creació i dinamització de públics, així com les necessitats dels grups de teatre i entitats culturals d'arts escèniques de la ciutat i la comarca.