Biblioteques i museus es mantenen sense actes presencials, de moment

La il·lusió inicial amb la qual van rebre les responsables de les biblioteques i museus de la comarca l'anunci de la represa cultural s'ha diluït una mica en llegir la lletra petita per aquesta primera fase. Tot i que, tant biblioteques com museus, recuperen la presencialitat en un 50%, totes les activitats i els actes programats hauran de quedar-se a l'espera o bé mantenir-se en la versió virtual com són ara molts clubs de lectura, Hores del Conte i, fins i tot, presentacions de llibres.

En el cas de les biblioteques, aquestes reprenen el servei de sala d'estudi i treball, l'accés lliure a la col·lecció i l'ús d'ordinadors amb cita prèvia. També segueix el préstec, el retorn i la informació bibliogràfica que s'ha anat fent fins ara.