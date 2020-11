Projecten «Venen de lluny» d'Anna Dot al Festival Loop

El Festival Loop Barcelona ha presentat aquest any l'obra audiovisual Venen de lluny, d'Anna Dot. Produïda pel centre Arbar, és un dels projectes que l'artista va crear en el marc de la novena edició del cicle AA Naturalesa no és paisatge-escenes erràtiques, que es va celebrar aquest estiu passat al centre que té la seu a la Vall de Santa Creu, al Port de la Selva.

De la Vall de Santa Creu en surten molts camins que permeten travessar la serra que la corona d'una banda a l'altra amb molta facilitat. Amb tot això en ment, Venen de lluny és un passeig iniciat a Palau-saverdera amb destinació a la Vall de Santa Creu. El recorregut passa per diversos referents que evidencien l'antiguitat d'aquests camins, com el grup de dòlmens de Fontasia, l'església de Sant Onofre, el mas Ventós, l'església de Santa Helena, el monestir de Sant Pere de Rodes i els refugis de pedra al voltant del coll Perer. Aquest recorregut que han fet durant segles els humans, també l'han fet els ocells per les seves vies del cel. Aquesta obra d'Anna Dot neix d'un paral·lelisme inicial entre les vies terrestres i aèries.