No em ratllis! Com aconseguir que el meu fill m'escolti és el títol de la xerrada que tindrà lloc aquest dimecres, de forma presencial al Car de Roses, o online, a partir de les 19 hores. L'activitat s'emmarca dins del cicle de xerrades per a famílies d'adolescents. Es tracta d'un taller enfocat a la comunicació entre adults i adolescents. Comunicar-se amb els adolescents no sempre és fàcil. Què podem fer diferent per poder arribar millor a elles i a ells?