Cinemes Roses i Las Vegas de Figueres obren divendres i CatCinemes la setmana vinent

Cinemes Roses i Las Vegas de Figueres ja han anunciat que aquest divendres 27 de novembre recuperen, de nou, les projeccions a les seves sales tot i que encara no avancen les pel·lícules que projectaran. Per la seva part, els responsables de CatCinemes de Figueres han decidit posposar la reobertura fins al divendres 4 de desembre, com moltes altres sales del país, esperant que les restriccions no els limitin tant.



Tancar i obrir un equipament de grans dimensions, sigui públic o privat, en aquest cas, no es fa d'un dia per un altre. Així ho manifestava Màxima Quer, responsable dels CatCinemes a Figueres que, divendres passat, assegurava que reobrir aquesta setmana no ho veien gaire factible. «Hem de saber si podem tenir obert el bar, fins a quina hora ens permeten i quantes sessions podem arribar a oferir, després decidirem», explicava. Per fer engegar la maquinària del CatCinemes mínim necessiten cinc persones per fer engegar la maquinària. Quer encara recorda l'anterior represa quan havien tingut una trentena d'espectadors fins que a l'estiu es va recuperar.



Sense pràcticament estrenes

Un altre dels grans hàndicaps és que pràcticament no hi ha estrenes, quelcom que a les sales de cinemes els perjudica seriosament, estrenes que, o bé han passat a les plataformes en línia, o bé s'han posposat per més endavant. De fet, moltes de les sales que reobren ara ho faran amb films ja estrenats o amb aquells que ho havien de fer en el moment del tancament. És el cas de la pel·lícula, l'adaptació al cinema de l'obra teatral. Algunes de les estrenes que s'esperen amb més ganes són, tal com ha avançat el president del Gremi d'Exhibidors de Cinema de Catalunya, Camilo Tarrazón.Tambéi la impossibilitat de mostrar l'entrada com a aval davant el toc de queda és, diu, «un perjudici greu». Cal tenir en compte que el públic dels cinemes és d'arreu de la comarca.Cinemes Las Vegas, però, ja ha avançata través d'Instagram.