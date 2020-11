Beni Ballesta s'apropa a l'art de la cal·ligrafia oriental

Fins al 15 de desembre es pot visitar l'exposició Shodo, el camí de les paraules, al Taller del Barri, a Girona. En aquesta mostra l'artista escalenca Beni Ballesta ens apropa a l'art de la cal·ligrafia oriental, on les paraules s'han convertit en símbols que van més enllà del seu significat. «Com una hàbil dansa, el pinzell i la tinta recorren l'espai buit deixant una empremta lliure i expressiva» manifesta l'artista.

Filosofia Zen



L'exposició es complementa amb pintura anomenada Sumi-e. En la filosofia Zen, es practica aquesta classe de pintura com una forma de meditació. Sobre aquesta pràctica, Ballesta explica que «a través de l'observació de la natura i la plena consciència de l'aquí i l'ara, es va fent camí per captar l'essència de les formes més que no pas la seva perfecció».