Tequatre ajorna les funcions de 'No hi ha lladre que per bé no vingui' a Figueres

Tequatre ajorna les funcions de 'No hi ha lladre que per bé no vingui' a Figueres

La companyia Tequatre ha anunciat que ajorna les dues funcions, que tenia previstes per aquest dissabte a Figueres, del seu darrer muntatge, 'No hi ha lladre que per bé no vingui'. Els integrants de la companyia expliquen que és «per poder garantir l'accés als espectadors de fora de Figueres», ja que el decret de la Generalitat no admet que les entrades culturals siguin excusa per saltar-se el toc de queda i la limitació perimetral municipal dels caps de setmana.

Aquest cap de setmana Tequatre havia programat les funcions pendents del seu darrer muntatge, però el fet que la Generalitat no ha contemplat la possibilitat d'excepció del confinament perimetral municipal -que havia anunciat la Consellera de Cultura la setmana anterior- ha fet replantejar la situació, atès que, aquesta dificultat impediria assistir a l'espectacle a totes les persones que no són de Figueres.

Per aquest motiu, la companyia, d'acord amb la direcció de l'equipament, ha decidit ajornar les funcions que s'havien de fer aquest dissabte. Les noves dates s'anunciaran tan aviat com es pugui contemplar aquesta possibilitat d'assistència de la gent de fora de Figueres. Les entrades existents continuen essent vàlides per quan es programin les funcions.