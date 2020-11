Quimi Portet reuneix els èxits en directe de la seva carrera en solitari al nou disc 'Si plou, ho farem al pavelló'

El cantant i fundador de El Último de la Fila Quimi Portet (Vic, 1957) ha reunit en el disc doble 'Si plou, ho farem al pavelló' (Live in Cincinnati' (Quisso Records-Fina Estampa) 21 èxits dels seus directes en solitari i els dos temes inèdits 'Amb qui parlo?' i 'Matèria orgànica'. Segons ha detallat el músic en una entrevista a l'ACN, es tracta de material escrit de fa més de vint anys que "ha evolucionat". "He tingut la sort de tenir, almenys, un parell de carreres conegudes",on ha detallat que es tracta del primer àlbum en directe de la seva carrera en solitari, gravat en el transcurs de diversos concerts de la gira del 2018-2019 amb el trio que completen Jordi Busquets (guitarra) i Ángel Celada (bateria) i postproduït en confinament.

'Si plou, ho farem al Pavelló (Live in Cincinnati)' il·lustra la transmutació en un gènere en si mateix d'un artista que més enllà dels milions de discos venuts amb Los Burros, Los Rápidos i El Último de la Fila. "A mí em sembla que el que es veu en aquest disc és com toquem ara, i una evolució a les meves cançons", ha detallat el músic, i ha concretat que l'àlbum va des de la seva època "més humorística i més tendra" fins al present, amb "una mica de tot". Ha recordat que la carrera en solitari la va començar amb 39 anys, i que en els més de vint anys que han passat el disc recull "molts estats d'ànim i vocacions diferents".

Temes com 'Sabadell', 'Aparteu les criatures' o 'Massa' conviuen amb referents plens de sensibilitat com 'Homes i dones del cap dret', 'Tinc una bèstia dintre meu' i 'La Terra és plana'. A l'àlbum, temes ocults del seu repertori ('Frases fetes', 'Flors i violes' i 'Macarrons') es combinen amb el més destacat de la seva obra recent ('Pamela', 'Ós Bipolar' i 'Pànic escènic') a la que s'ha de sumar dos temes nous. De fet, sobre aquestes cançons ha destacat que es trobaven "casualment a l'obrador" quan feia la producció de l'antologia: "Em feia il·lusió que hi hagués dues cançons noves i totalment actuals per donar la idea que continuo actuant, i que no és un punt i a part". I ha assenyalat que li agradaria publicar aviat un disc amb les noves cançons que ha pogut compondre.

Ha assegurat que "a l'hora de la veritat sempre fa més il·lusió publicar material inèdit" que no antic, perquè sembla que hi ha alguna cosa "una mica trista". Però en aquest cas hi havia material escrit de fa 22 o 23 anys, i, en gran part, moltes cançons "han evolucionat d'una manera que no són noves però sí cançons mirades des d'un punt de vista diferent". Si algunes semblen de nova creació, d'altres són molt fidels a la versió primigènia, com 'La Rambla'. Tanmateix, el cantant ha assegurat que li agradaria fer un disc nou tan aviat com pugui: "No m'agradaria quedar-me encallat en la revisió de material".



Una gènesi "estranya"



De fet, segons ha detallat, la gènesi del disc "és una mica estranya" i va començar amb les gravacions de quatre concerts que va endegar per avaluar com sonava el trio que integra amb Busquets i Celada durant els concerts de la gira 2018-2019. "Volia documentar-ho, però amb una gravació tècnicament acurada", ha dit, i quan va escoltar el resultat es va "motivar". A més, les gravacions estaven fetes en condicions tècniques "molt consistents" i d'una manera especial, a consciència i amb multipista, de manera que després es podia mesclar bé a l'estudi. "Hi havia una premeditació de gravar-ho bé, però no que fos un disc a priori", ha dit. Del resultat, Portet n'ha alabat la qualitat del so, de la mà de Celada, que ha descrit com un bateria "molt pulcre, molt net i poderós", amb una carrera increïble, i de Busquets, un guitarrista "fora de sèrie", el que dona lloc a un trio "molt especial".



Un títol del passat



Pel que fa al títol, està extret de la cançó homònima del seu repertori 'Si plou ho farem al pavelló', de la qual ha recordat que quan era jove i començava a fer concerts, s'anunciaven de forma "molt rudimentària", i s'enganxaven folis amb la informació, i habitualment hi posava la frase 'Si plou ho farem al pavelló': "A mi em feia molt riure", ha confessat.

Tanmateix, aquest disc de música en directe arriba en un moment paradoxalment d'absència total de directes: "No estava gens previst!", ha exclamat el cantant, al qual li hagués agradat que "tant de bo no hagués anat així", ja que l'àlbum 's'havia de presentar en directe al setembre al Mercat de Música Viva de Vic (MMVV).

Sobre la pandèmia, ha assegurat que té moltes ganes de tocar després de més d'un any i mig sense sortir a l'escenari, i ha lamentat que la professió viu dels 'bolos' i que molts músics "ho passen pitjor que fatal". Per a ell, el món de la cultura és "el primer que peta quan la civilització trontolla", i és el que està "fort i brillant" quan la civilització va bé.

