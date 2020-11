La il·lustració en tècnica mixta de Malamar arriba a Peralada en format virtual

El Centre de Turisme Cultural Sant Domènec de Peralada, després de l'exposició d'il·lustració digital i poesia 'Zero absolut', ha estrenat una nova proposta artística en format virtual que porta per títol 'Segona lliçó, d'il·lustració de tinta sobre paper i edició digital'.

Malamar és el segell creatiu en el qual s'amaga (però que alhora es descobreix) l'Anna Contreras. Les il·lustracions, fotografies i textos, són l'excusa amb els que intenta dia a dia entendre millor el món en el que viu, compartint inquietuds, sentiments i sensacions, explorant els racons de la seva ment, plantant cara a un passat carregat de nostàlgia agredolça.

L'escalenca i actualment resident de l'Araucania (Xile), va submergir-se en el móncreatiu-artístic de ben petita, motivada per la seva mare, anant els estius als tallers de pintura de la Dolors Ventós, endinsant-se en l'art de la fotografia gràcies al seu pare, amb una primera càmera de plàstic i carret, gairebé de joguina, i animant-se a escriure inspirada pel seu germà. Des d'aleshores, no ha deixat anar mai més el llapis i s'ha dedicat a observar i a

gaudir el món que l'envolta amb un filtre més pictòric, poètic i positiu, malgrat tot. "Segona lliçó: vida senzilla és un petit fruit després de cinc anys viscuts lluny de casa, buscant diversos llenguatges i expressions creatives per admetre el reconeixement de nous progressos i la necessitat d'alliberar sentiments i sensacions després d'una primera gran lliçó

dura però amb una evolució cap a una filosofia de vida més positiva i amb valors adquirits d'una quotidianitat més senzilla."

Novament a causa de la Covid-19, amb aquesta exposició virtual continuem amb l'exposició De creacions artístiques que es podran veure en un període molt més llarg de l'habitual a la pàgina web www.visitperalada.cat i a les xarxes socials Facebook i Instagram de l'Ajuntament.