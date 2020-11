Surt a subhasta una aquarel·la de Dalí per 150.000 euros

Una aquarel·la del pintor Salvador Dalí, coneguda com «Arbre de Noël-Papillons», surtirà a subhasta amb un preu de sortida de 150.000 euros. L'obra va ser utilitzada com a postal de Nadal per la farmacèutica Hoechst Ibérica S.A l'any 1953. La peça serà subhastada per la casa Duran Arte de Barcelona dins un lot que porta per títol La Vanguàrdia Espanyola del Segle XX i que inclou obres d'altres autors catalans com Joan Miró, Jaume Plensa o Antoni Tàpies. Aquesta postal de Nadal forma part del conjunt en el que es va inspirar l'Ajuntament de Figueres per dissenyar les llums de Nadal dalinianes.