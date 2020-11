El Col·loqui Internacional Walter Benjamin debat sobre el patrimoni memorial contravertit

El VI Col·loqui Internacional Walter Benjamin 2020 se celebrarà del 19 al 21 de novembre sota el títol Memòries controvertides i patrimoni. Usos i abusos del passat immediat.

A causa de la pandèmia, aquest any s'haurà de seguir a través de la plataforma Zoom.

La inauguració tindrà lloc aquest dijous a les sis de la tarda a càrrec de Gemma Domènech, directora general de Memòria Democràtica, i Maximiliano Fuentes, director de la Càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exili.

En un moment en el qual la història és un element gairebé tan omnipresent com transversal en la nostra quotidianitat (sèries, pel·lícules, escape rooms, espais expositius, espais de memòria físics, cançons, creacions literàries o recreacions històriques amb finalitat pedagògica o lúdica), la tensió entre el rigor i la banalització amb finalitat comercial es fa clara davant uns fets històrics dramàtics i sovint no resolts a la memòria col·lectiva.

El Col·loqui Internacional Walter Benjamin, que aquest any girarà entorn dels riscos i els reptes que suposa convertir en espais de memòria llocs com ara camps de concentració, centres de detenció i tortura, escenaris de batalles o espais relacionats amb dictadors. També es parlarà del paper de les institucions públiques en aquest context i la responsabilitat de fer possible que els continguts generats al camp de la historiografia arribin al conjunt de la ciutadania.

Hi participaran Antonio Cazorla, Ludmila Catela da Silva, Xosé Núñez Seixas, Stéphane Michonneau, Emilio Grandío, Nathalle Raoux, Jorge Luis Marzo i Valentina Pisanty.



Recorregut a peu

El darrer dia, els participants estan convidats a fer un recorregut a peu des de Banyuls fins a Portbou en record del camí que Walter Benjamin i altres refugiats antifeixistes van haver de fer l'any 1940 (sortida des de Portbou; cal reservar plaça al telèfon 972 125 161). Aquesta activitat es pot suspendre en funció de la normativa sanitària.