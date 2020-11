Moda, reciclatge i sostenibilitat al servei de la salut mental dels infants

Les bosses de plàstic i els envasos de patates fregides o d'aliments per a animals són la matèria primera de les creacions que realitza l'artesà Ramiro García, d'Àvila, per crear moneders i bosses de mà i promoure el reciclatge i la sostenibilitat. A Figueres, Loly López va més enllà i els ha donat un nou valor posant-los a la venda, al seu negoci, amb un caràcter solidari.

El seu objectiu és recollir fons que aniran destinats a entitats com Creu Roja Alt Empordà i també a associacions de la comarca que treballen amb pacients de càncer i amb infants amb malalties mentals. La salut mental és un tema que a Loly li toca de ben a prop: «Estic molt interessada a col·laborar amb aquesta causa perquè està molt estigmatitzada» afirma.

Al seu establiment de perruqueria i estètica vegana, Eco Estètica Integral, tots els productes són d'alta gamma i sostenibles: «M'agradaria que la gent s'adonés de la importància de la sostenibilitat, tots els envasos que jo tinc són reciclables, free plàstic, s'haurien de poder llençar al contenidor de matèria orgànica, però a Figueres encara no en tenim i m'haig d'adreçar a Vilafant».

Entre productes vegans i ecològics destinats a la bellesa i el benestar, trobem els moneders de diferents mides i preus, de colors vius i fets de manera artesanal i sostenible. Per fer aquests productes, Ramiro García aprofita tots els envasos de plàstic que tenen alumini per dins, els neteja i els deixa assecar. Després va doblant i planxant tires de plàstic que encaixen utilitzant la tècnica del trenat i dedica entre cinc i set hores de feina per fer cada peça. Loly López els té a la venda a un preu mòdic, «però són art i s'ha de valorar». Segons el tipus de bosses que s'utilitzen, els colors i la seva ubicació, s'aconsegueixen models lleugerament diferents, però el disseny bàsic és sempre el mateix.

Els moneders estan fets amb bosses de plàstic de diferents colors

Ramiro García va començar a fer aquests moneders amb materials reciclats quan va tenir una greu malaltia de cor i es va jubilar anticipadament, «amb la qual cosa tenia molt de temps lliure». Crea molts altres articles com motos amb xapes, i utilitza la llauna com a material per fer coses sorprenents com monuments a gran escala. També ofereix tallers formatius per exemple per a escolars.

Loly López comparteix amb Ramiro García l'interès de «donar una segona vida a envasos que solen anar a la paperera i sovint a terra, embrutint-ho tot» reconeix García. A la seva botiga de Figueres, Loly ofereix arbres fets amb filferro per desestressar, moneders fets amb envasos de llets, que sovint regala a les seves clientes, i un munt d'idees per fer del reciclatge una important contribució personal que cada dia aporta uns beneficis més grans no només al medi ambient, sinó també a la nostra vida quotidiana.