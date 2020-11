Una nova factoria per a la inspiració musical neix a Figueres

Gravació, edició, mescla, mastering, producció són alguns dels serveis que ofereix el nou estudi de música Rusticbucrecords, situat al carrer Caserna de Figueres. Els artífexs són Carles Monfort i Mar Bonay que han tirat endavant un projecte molt personal per donar cobertura a les inquietuds artístiques de qualsevol músic: «Els ajudarem a tirar endavant el seu projecte musical amb el millor ambient i la màxima professionalitat» assenyala Monfort que, després de deu anys, ha vist culminar el seu desig de fer música per als altres a Rusticbucrecords, un estudi on els músics poden crear i també assajar.

Però el concepte d'estudi musical va més enllà: «Som una Factoria Musical i estudi de gravació on ens dediquem a intentar fer realitat els nostres somnis de treballar amb i per a la música. Volem ajudar a qui vingui a nosaltres també a complir els seus somnis a escala musical, amb tot el nostre esforç i dedicació per les nostres feines».

Projecte de vida



Les noves instal·lacions són el resultat d'un projecte ambiciós, un projecte de vida, on s'uneix la passió i la trajectòria de Carles Monfort –productor, enginyer de so, gravació i mescla–, amb l'experiència de Mar Bonay en el món de l'educació i la gestió musical. «Som una nova empresa on no només cap la idea de produir, enregistrar, mesclar una cançó o un disc sencer, sinó que també obrim el nostre camp oferint l'estudi com a lloc on desenvolupar idees i crear sinergies posant a l'abast els nostres bucs d'assaig totalment equipats» manifesten.

«L'estudi musical és l'eina mare, l'eix troncal», assenyala Monfort, «però la idea és convertir-nos en una factoria, aconseguir que d'aquí surtin coses a escala creativa, de producció. El nostre servei és integral i oferim també la possibilitat de fer amb nosaltres la imatge gràfica, la fotografia i el videoclip».

A més dels bucs d'assaig, l'estudi ofereix un espai de coworking per a músics, gravacions exteriors i videoclips, disseny gràfic, «inclús ens podem encarregar de pujar-ho a les xarxes i fer la promoció i distribució digital de qualsevol projecte musical».

També s'hi ofereixen classes d'instruments, es proposen fer col·laboracions amb escoles de música, i es vol tirar endavant projectes d'integració social a través de la música, «per exemple perquè els joves puguin enfocar les seves energies creativament» destaca Mar Bonay que s'encarrega de coordinar el Departament de Gestió musical, Música social i Pedagogia a Rusticbucrecords.

Rusticbucrecords es va posar en marxa el mes de setembre passat amb una jornada de portes obertes perquè el públic pogués conèixer les instal·lacions.



Concurs de maquetes musicals

Ara ha organitzat un concurs de maquetes musicals que es poden enviar a info@rusticbucrecords.com o contactant a través del web: www.rusticbucrecords. com. L'artista o grup guanyador podrà fer l'enregistrament a l'estudi. El resultat es donarà conèixer el dia 10 de desembre via Zoom. El jurat està format per Caïm Riba, músic, compositor, guitarrista, productor i cantant; Jair Domínguez, músic, periodista i escriptor; Jordi Puig, director d'U98 Music; Carles Monfort, director de Rusticbucrecords i Mar Bonay, músic i coordinadora del Departament de Gestió musical, Música social i Pedagogia a Rusticbucrecords.