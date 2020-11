Les biblioteques de Figueres i Castelló incentiven el gust per la lectura amb lots sorpresa

La biblioteca de Figueres ha impulsat recentment una nova proposta per dinamitzar la lectura entre els infants. Es tracta de l'elaboració de lots sorpresa, que inclouen llibres de gènere imaginatiu –còmics, contes il·lustrats– que reben els petits lectors en préstec. La directora Nati Vilanova reconeix que ha estat tot un encert, ja que no només apropa els nens a títols que «per si mateixos no agafarien», sinó que els permet tenir una visió més àmplia del fons. La biblioteca de Castelló d'Empúries també s'ha sumat, els darrers dies, a la proposta ampliant, però, el marge i oferint lots també per adults.

En el cas de Figueres, la selecció de llibres que nodreixen els lots la fa el personal de la sala infantil. Vilanova explica que són «per a totes les edats: des de zero fins als dotze anys». De fet, durant el confinament ja van començar a preparar-ne, però no els presentaven embolicats com si fossin un regal, com ara. Davant la bona acollida, amb gent que hi ha anat expressament, la directora Nati Vilanova reconeix que tenen pensat ampliar la temàtica també fent lots per aprendre i descobrir o una barreja «amb llibres d'art, de cuina o de ciències».

Quan es va iniciar aquesta pràctica, la resposta dels petits lectors va ser fantàstica. Tant que els primers dies es van esgotar. Vilanova explica que també es poden posar en contacte telefònic amb ells i poden preparar algun lot sorpresa prenent com a punt de partida l'edat del lector o lectora. «A vegades hi ha nens que no saben què triar i això té un efecte sorpresa», diu la directora tot afegint que «si no els agraden, els poden tornar i agafar un nou lot».



El servei a domicili

D'altra banda, l'equipament figuerenc està recuperant, parcialment, el servei a domicili. Com explica Vilanova disposen d'un llistat d'usuaris actius de majors de setanta-cinc anys de Figueres que ja atenien abans de la pandèmia. «Els hem trucat per saber com estaven i si volien que els portéssim llibres», comenta. Aquest no és un servei nou, però se n'encarregaven bàsicament voluntaris. Vilanova reconeix que ja desitgen poder oferir aviat tots els altres serveis, sobretot els vinculats amb les noves tecnologies, conscients de la necessitat que hi ha. El que sí que ja han estrenat és un nou taulell adaptat per atendre millor els usuaris, ja que es manté el servei de préstec amb cita prèvia, sigui amb WhatsApp al 610 528 568, telèfon 972 677 084 o al correu citaprevia.bibfigueres@gmail.com. També es mantenen, en format virtual, els clubs de lectura i les hores del conte.