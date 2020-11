El Grup Iris recupera les sessions d'acompanyament i ajut a pacients de càncer

El Grup Iris continua la seva activitat, després de la cinquena cursa de la dona virtual, tot reprenent també de manera online les sessions d'acompanyament i ajut a persones afectades de càncer, aquest dijous 19 de novembre a les cinc de la tarda. La primera de les sessions anirà a càrrec del psicoterapeuta clínic Ricard Diaz Mallofré. Durant la trobada s'abordarà com iniciar un nou pla de vida i aprendre a crear nous estils de vida, per aconseguir un benestar més gran. La sessió s'allargarà fins a les set de la tarda. Per participar-hi, cal demanar l'enllaç al WhatsApp 633 055 757.