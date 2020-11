Deu anys de la declaració dels castells patrimoni immaterial de la humanitat per la Unesco

La Unesco inscrivia ara fa deu anys els castells a la llista representativa del patrimoni immaterial en una cerimònia a Nairobi. Des de llavors, aquesta expressió de la cultura popular ha viscut un impuls generalitzat per tot el territori i ha doblat el nombre de colles, que han passat de les 56 el 2010 a les 102 d'aquesta temporada. El reconeixement també ha permès popularitzar-les més enllà de la zona tradicional i traspassar fronteres, creant una dotzena de colles a l'estranger.

L'efemèride, però, arriba en plena aturada del món casteller a causa de la pandèmia de coronavirus, en què queden lluny les 900 actuacions i els 10.000 castells anuals. Com a repte a l'horitzó, destaquen la necessitat d'aprovar una llei que blindi les diferents expressions de patrimoni immaterial.

"Els castells són torres humanes construïdes per grups amateurs, habitualment, com a part de les festes de pobles i ciutats de Catalunya. El coneixement per fer-los pujar passa de generació a generació en un grup i només s'aprèn a base de pràctica". Amb aquesta definició, la Unesco inscriu des del 16 de novembre del 2010 els castells com a patrimoni immaterial a proposa del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana de la Generalitat, la Coordinadora de Colles Castelleres (CCCC), la revista 'Castells' i el Centre Unesco de Catalunya.