El Museu de l'Empordà rep 80.000 euros de dues subvencions de la Generalitat

El Museu de l'Empordà ha rebut dues subvencions de la Generalitat de Catalunya que sumen 80.000 euros. La primera, de la qual s'ha rebut el 100% de l'import sol·licitat, és de 40.000 euros per a projectes d'Arts Visuals, que servirà per a projectes i exposicions d'art contemporani que s'han realitzat al Museu, així com el projecte d'Art al Carrer per a promocionar artistes locals, entre altres.

L'altra subvenció, també de 40.000 euros, és per al funcionament del Museu i per a desenvolupar les activitats previstes al "Pla d'Acció 2020" i vinculades a l'acció social, cultural i educativa.

Per altra banda, també s'ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona de 15.000 euros.