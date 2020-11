Quan els catalans van patir gana, en una exposició a Castelló d'Empúries

L'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries va obrir dissabte passat al públic l'exposició El Farcell de Postguerra. Quan la gana aguditza l'enginy. La mostra explica com es va alimentar la població des de la fi de la Guerra Civil fins a la fi de l'autarquia, l'any 1951: l'auxili social, l'estraperlo, les cartilles de racionament, l'economia domèstica, entre altres aspectes. Al mateix temps l'exposició homenatja aquelles famílies que van viure una de les etapes més dures i llargues del nostre país.

Els tres anys de guerra havien deixat una economia totalment desorganitzada; una vegada acabada la guerra comença un període de recuperació aprofitant les possibilitats que donava una mà d'obra extremadament barata i sense cap possibilitat de protestar per les miserables condicions de vida i treball.

Amb aquestes condicions precàries hi havia molta gent que no tenia accés als aliments que proporcionava

l'estraperlo, el comerç il·legal que abastava de productes el mercat negre. Mentre els preus oficials cor­responien

als cupons adjudicats a les famílies i que eren insuficients, es podien comprar quantitats més grans i altres productes de manera il·legal. «La mostra inclou diferents objectes relacionats amb els nous estris de cuina i productes destinats a resoldre la fam, objectes que tenen a veure amb les cartilles de racionament o aquells concentrats alimentaris que feien passar la gana així com les receptes que s'oferien per fer menjars acceptables a casa» destaca la directora del Museu Carme Gilabert.

Continuïtat en el temps

La mostra és la continuació cronològica de l'exposició Menús de Guerra. Cuina d'avantguarda i supervivència. L'entrada és gratuïta i està organitzada per Caixa de Sabadell, Ecomuseu Farinera i Ajuntament de Castelló d'Empúries. A més compta amb el suport de: Diputació de Girona i Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Es podrà visitar fins al 7 de gener de l'any 2021.

Proposta de Som Cultura

Dins del Festival Som Cultura que proposa activitats a la Costa Brava, presencials i online, hi ha precisament les visites virtuals a diversos equipaments i exposicions culturals del territori. Entre elles es podran fer visites a distància a El farcell de la postguerra. Quan la gana aguditza l'enginy, de l'Ecomuseu-Farinera de Castelló.

Cal destacar també que davant del confinament perimetral de cap de setmana, l'Ecomuseu Farinera juntament amb el Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV, han proposat jornada de portes obertes de cap de setmana de novembre, per facilitar l'accés a la cultura als habitants del municipi. L'Ecomuseu recomana la visita amb l'audioguia sobre la història del molí de la mà d'en Llorenç i la Candela.