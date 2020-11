Vilanant promociona el món de la pedra seca amb una ruta i un concurs a Instagram

Les construccions de pedra seca són un valor afegit al paisatge de Vilanant, un valor històric i un autèntic referent identitari. La història del municipi va lligada al món de la pedra seca de la zona de la Garriga d'Empordà i aquest mes de novembre proposa dues activitats per descobrir i promocionar el territori.

Amb aquest objectiu, recentment l'Ajuntament ha construït tres parets de pedra seca envoltada de vegetació característica de la zona que han embellit l'entrada del poble. «Volem que quan entris a Vilanant no et sorprengui només la majestuositat del nostre campanar que sobresurt, sinó que s'apreciï el valor que tenen les construccions de pedra seca en el nostre paisatge», destaca l'alcaldessa Anna Palet.

Vilanant pertany al paratge de la Garriga d'Empordà, un espai natural que aplega els municipis d'Avinyonet de Puigventós, Biure, Llers i Pont de Molins. És un paratge típicament mediterrani amb un excepcional patrimoni d'arquitectura de pedra seca que inclou feixes, parets, recs i barraques, però «que ha arribat als nostres dies força abandonat i per això requereix un esforç per conservar-lo i recuperar-lo».

Amb aquest interès, l'Ajuntament s'ha adherit a la iniciativa de l'Associació Col·labora pel Paisatge, una setmana dedicada a posar en valor la pedra seca, amb activitats entre el 23 i el 29 de novembre. A Vilanant, el territori està ple de petites parcel·les delimitades amb murs de pedra seca i barraques. En aquestes parcel·les, hi havia oliveres i la gent es feia l'oli. A Vilanant hi havia diversos trulls d'oli, un dels quals s'ha restaurat i l'Ajuntament actualment està treballant perquè passi a ser de titularitat municipal per convertir-lo en el Centre d'Interpretació de la Pedra Seca.

Les construccions de pedra seca formen part de la identitat paisatgística de Vilanant



«L'associació Col·labora pel Paisatge incentiva que els municipis que tenen construccions de pedra seca puguin donar a conèixer el seu patrimoni». Vilanant proposa dues activitats relacionades entre si i adaptades a les mesures de seguretat per la Covid-19 que es poden desenvolupar durant tot el mes de novembre. La primera és el repte del doctor Soler que proposa fer una ruta a Vilanant pels corriols que passen pel mig de les construccions de pedra seca. És un recorregut de sis quilòmetres que permetrà descobrir el territori i fer esport al mateix temps, a escala individual o de parelles, «ja que el camí no permet la massificació ni grans grups de persones, amb la qual cosa és totalment segura en aquest temps de pandèmia». Per deixar constància de la participació en el repte i optar a diferents premis cal descarregar-se l'aplicació mòbil anomenada Strava.

La Ruta està organitzada pel doctor Soler amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilanant i Taravaus. Paral·lelament s'ha afegit un concurs fotogràfic. Es tracta de fotografiar la Garriga mentre es fa el repte i penjar les imatges a Instagram etiquetant l'Ajuntament de Vilanant i l'associació Activa amb el hashtag #pedrasecavilanant2020. Un jurat popular decidirà les tres millors fotografies que reflecteixin el món de la pedra seca.