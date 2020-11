La mirada de Valentí Fargnoli, testimoni fidel d'un món quasi extingit, arriba a l'Escala

La primera fotografia que s'atribueix a Valentí Fargnoli (1885-1944) data de 1901 i és un retrat de l'antiga muralla del Pes de la Palla de Girona. Des d'aquell moment i fins a la seva mort als 58 anys, deixarà un testimoni gràfic de les comarques gironines únic, el d'un món quasi irrecognoscible i, fins i tot, «perdut per sempre». El Centre de la Imatge Inspai de la Diputació de Girona conserva bona part del seu fons i el 2019, coincidint amb els 75 anys de la mort del fotògraf, va gestar l'exposició Valentí Fargnoli. El paisatge revelat, que ara es pot veure a l'Alfolí de la Sal de l'Escala fins a l'11 de gener.

Com reconeix el tècnic de Cultura de l'Ajuntament de l'Escala, Pep Torner, la mirada de Fargnoli serveix per «completar la visió de Josep Esquirol». Algunes de les fotografies d'aquesta exposició, una cinquantena d'entre gran i mitjà format, estan dedicades a l'Escala i, per descomptat, la principal activitat d'aquells temps, la pesca. També a altres pobles de la comarca. Les imatges van ser captades entre 1916 i 1944 en alguns dels viatges pel territori, des de paratges de muntanya fins a la costa. Totes elles li havien de servir per nodrir l'Inventari Iconogràfic de Catalunya, un encàrrec del també fotògraf Adolf Mas que el va impulsar juntament amb Puig i Cadafach. Els fons de Fargnoli també va créixer gràcies a les col·laboracions per revistes de caràcter turístic i l'edició de llibres.

La mirada de Fargnoli era molt plural i així, en les seves fotografies, l'espectador pot veure-hi no només els escenaris, sinó també la seva gent, la vida quotidiana d'aquells pobles. Quan ell va morir, el seu deixeble, el fotògraf Sebastià Martí Calvo (1914-1999) va preservar el fons. El seu fill, Sebastià Martí Calvo, va ser qui el va oferir a l'Inspai, ens que l'ha restaurat, documentat i digitalitzat. El fons conté 834 plaques de vidre, autèntiques peces de museu, si tenim en compte tota la informació que aglutinen. Aquest fons s'ha de sumar a les imatges de Fargnoli que ja disposaven abans, 774, provinents d'altres fons i col·leccions. En total, l'Inspai disposa de 1.608 imatges del fotògraf. Com a curiositat, cal destacar que quan Fargnoli era petit va viure a Verges, la Bisbal i Figueres. Finalment i de manera definitiva es va instal·lar a Girona on va viure amb la seva dona i fills.

L'exposició a l'Alfolí de la Sal es pot contemplar aquests dies, de dimarts a diumenge de 10 a 1 del migdia i els divendres i dissabtes també de 5 a 8 de la tarda.