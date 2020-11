L'obra «Alguns dies d'ahir» de Jordi Casanovas arriba al Teatre de Roses

El Teatre de Roses acull aquest dissabte, a les vuit del vespre, l'espectacle Alguns dies d'ahir, una obra teatral de Jordi Casanovas i que dirigeix Ferran Utzet, ambientada en els fets polítics de l'1 d'octubre del 2017 a Catalunya. Una família veu capgirada la seva quotidianitat arran d'aquests fets.

La Rosa, el Jaume i els seus fills, la Laura i el Jofre, es retrobaran al menjador de casa seva en cinc ocasions. Cinc «dies després». Cinc dies posteriors a moments que van marcar aquells mesos. En aquestes cinc jornades, compartiran els dubtes, les preguntes, els anhels i els patiments que els va provocant tot allò que se succeeix als carrers.



La història quotidiana

Al voltant de la taula, tots ells aprendran a comprendre els pensaments i les postures dels altres, faran tot l'esforç possible per conversar i per entendre's, i hauran de trobar la manera de perdonar les faltes i de guarir les ferides que els hagin produït tots aquests dies dins d'aquest llarg viatge emocional i polític. El director Ferran Utzet afirma: «Encara que els personatges són de ficció, els fets que alteren les seves vides són prou coneguts per tothom i l'obra pot ajudar a entendre com ens vam sentir durant aquelles setmanes». Així mateix, manifesta que «no es tracta de revisar la Història en majúscules, sinó de recordar la història quotidiana de les persones».

L'obra està protagonitzada per Míriam Iscla, Abel Folk, Maria Ossó i Francesc Cuéllar. La direcció i producció va a càrrec de Carles Manrique i la Direcció tècnica: Xavier Xipell 'Xipi'. L'entrada de l'espectacle té un preu de quinze euros.