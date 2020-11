L'associacionisme cultural figuerenc demana a l'Ajuntament ser escoltat i allarga la mà per trobar solucions

Diverses associacions culturals de Figueres han publicat un manifest demanant "diàleg" amb l'Ajuntament de Figueres i allargant la mà per trobar solucions "conjuntament". Denuncien que, arran de la situació de crisi al sector produïda per la pandèmia, l'Ajuntament ha "sobrepassat àmpliament les restriccions imposades pel PROCICAT" decidint tancar teatres, centres cívics o equipaments culturals.

Aquestes mesures han suposat, per les entitats signants, "més traves que solucions" i que l'Ajuntament s'allunyi "del seu deure de garantir els drets culturals de la ciutadania". És per això que reclamen "valentia" i "prendre's el temps necessari per escoltar a tothom", oferint-se així a tenir un diàleg entre entitats culturals i govern local "per trobar solucions conjuntament".

El manifest recorda com el sector cultural va saber reinventar-se durant la primera onada de la pandèmia i com van ajudar a difondre un missatge arreu del territori molt clar: #LaCulturaÉsSegura.

L'associacionisme cultural figuerenc lamenta com a la ciutat de Figueres, "la cultura tradicionalment ha estat un element residual i ha quedat, molt sovint, arraconada dins de les polítiques públiques municipals", fet que amb la pandèmia, "sembla haver-se trobat l'excusa perfecta per deixar-la morir".

Les entitats impulsores de l'escrit són Els Pastorets de Figueres; La Funcional Teatre; Taller de Teatre; Tequatre; A Mossegades; i 30 de febrer, però el manifest està obert per tothom qui vulgui signar i adherir-s'hi.



Manifest

La cultura és una eina que ens permet imaginar, ens fa pensar i ens obre nous móns que potencien la nostra capacitat de discerniment i el nostre criteri.

És quelcom que tothom pot gaudir; sense importar l'edat, gènere o condició.

Durant el primer confinament, el sector cultural va reinventar-se per poder seguir amb la seva activitat, oferint els seus espectacles, la seva música o les seves múltiples expressions plàstiques a la ciutadania a través de canals o mitjançant formes imaginatives, ajudant-nos a passar aquells moments tan angoixants amb un major alleujament.

D'altra banda, qualsevol forma d'expressió cultural necessita de molts actors i actrius per arribar als seus destinataris. En concret, les arts escèniques impliquen moltes més persones de les que veiem a dalt de l'escenari: què faríem sense les persones encarregades de la part tècnica? Sense les persones encarregades de vestuari, del maquillatge, o fins i tot sense el personal de sala?

L'àmbit de la cultura i, específicament, el de les arts escèniques, és essencialment col·lectiu i, perquè tots en puguem gaudir, l'hem de cuidar.

Junts i juntes, arreu del país, hem difós un missatge molt clar: #LaCulturaÉsSegura. Companyies, músics, artistes, teatres, sales i públic hem adoptat mesures de seguretat de forma exemplar, realitzant esforços immensos que han donat els seus fruits: cap contagi associat a pràctiques culturals.

A la nostra ciutat, Figueres, la cultura tradicionalment ha estat un element residual i ha quedat, molt sovint, arraconada dins de les polítiques públiques municipals i, amb la pandèmia, sembla haver-se trobat l'excusa perfecta per deixar-la morir.

En el transcurs de les darreres setmanes, i en diverses ocasions, el tancament dels equipaments culturals i la suspensió dels espectacles i activitats culturals per part de l'Ajuntament de Figueres ha entrat obertament en contradicció amb la declaració de la cultura com a bé essencial per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i amb el posicionament de les associacions municipalistes que integren la major part dels ajuntaments catalans.

Algunes de les mesures decretades per l'Ajuntament de Figueres han sobrepassat àmpliament les restriccions imposades pel PROCICAT, fins al punt de resultar incomprensibles per a la consellera de Cultura mateix i, per descomptat, per a una gran part de la ciutadania.

Tancant teatres, centres cívics o equipaments culturals, més enllà de les restriccions globals aprovades, posant més traves que solucions, l'Ajuntament no ha fet altra cosa que allunyar-se del seu deure de garantir els drets culturals de la ciutadania.

Ha semblat que, en comptes de protegir-la, la castigava; desmotivant les noves generacions a participar en l'activitat cultural i ignorant, una vegada més, l'experiència i el criteri d'unes entitats i associacions que porten anys treballant en aquest sector.

S'ha oblidat, entre altres, que ser jove ha de ser un incentiu i no un obstacle.

Calen solucions, no únicament prohibicions.

En moments complicats com els que estem vivint, fa falta valentia i prendre's el temps necessari per escoltar a tothom. Com més idees i solucions tinguem, més fàcil serà tirar endavant i menys gent patirà. No ens sembla bo actuar de manera unilateral i precipitada, pensant només en acabar amb el problema de qualsevol manera i com més aviat, millor.

Diuen que hem de ser responsables i pensar en els altres.



Responsable és ser valent per escoltar els altres,

Responsable és prendre la millor decisió per a tothom,

Responsable és estar a primera línia, col·laborant els uns amb els altres.

Cal que aquesta necessitat d'una major aposta pública per la cultura sigui recolzada també econòmicament. Al marge de la insuficiència de recursos econòmics per a la cultura dins l'àmbit de país, la situació d'emergència sanitària no ha de servir, a més, com a excusa per limitar encara més el paper de la cultura dins de l'acció municipal.

L'associacionisme cultural de la ciutat demana ser escoltat en temps de crisi i allarga la mà per trobar solucions conjuntament.

És per això que les persones i entitats sotasignats d'aquest manifest demanem:



Que les entitats i associacions culturals de la ciutat siguin interlocutores amb l'Ajuntament de Figueres a l'hora d'informar-les prèviament, discutir o negociar les mesures sanitàries preventives a adoptar a nivell local en l'àmbit cultural.

Que l'Ajuntament posi els equipaments municipals a disposició de les entitats culturals tot garantint els protocols de seguretat, sempre en consonància amb les disposicions estatals, de la Generalitat o del PROCICAT.

Que es fomenti una relació continuada i de "confiança" entre l'Ajuntament i l'associacionisme cultural del municipi per treballar conjuntament en una mateixa direcció: que la situació d'emergència sanitària no penalitzi l'activitat cultural / escènica del municipi en major mesura que la del sector cultural / escènic de la resta del país.

Que s'adoptin mesures econòmiques per pal·liar la situació creada per la pandèmia i, en concret, que els imports de les partides de despesa del pressupost municipal de l'any 2020 que no s'hagin pogut executar a conseqüència de la interrupció de l'activitat escènica i cultural puguin incorporar-se, en qualitat de romanent, a les partides pressupostàries de cultura de l'any 2021, tot incrementant-les en els mateixos imports.

A la vegada, que s'estableixi una pròrroga, amb caràcter general, per a la justificació de les subvencions municipals atorgades enguany a les associacions / entitats culturals fins a 31 de desembre de 2021, amb possibilitat que les activitats justificades hagin pogut realitzar-se durant l'any 2021.

Entitats impulsores del manifest: