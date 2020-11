Claudia Bolte: «Soc crítica amb l'ésser humà, tenim molt d'ego i ens falta empatia i humilitat»

La figuerenca Claudia Bolte ha debutat com a directora al Festival Internacional de Cine de Girona amb un curt sobre l'empatia

L'actriu figerenca Claudia Bolte debuta com a directora amb « Difer3ente». El curt s'ha projectat per primera vegada a Catalunya al Festival de Cinema de Girona dissabte passat. Altres Festivals com el Kursaal de Sant Sebastià, Inclús de Barcelona, Secindi de Mèrida o Gainditzen de Tolosa, també l'han seleccionat per a la seva programació oficial.



Té darrere seu una àmplia trajectòria, però considera Difer3nte la seva òpera prima.

Difer3nte és la meva òpera prima. Ja havia fet dos curts, escrits i dirigits, en els quals havia participat com a actriu. Però aquesta és la primera que he invertit en producció i que s'exposa, es comparteix i es mou pels Festivals. Els altres que havia fet són Habla en el silencio i Con los pies hundidos en la arena.

Què li ha representat participar en el Festival de Girona?

Ha estat un orgull ser finalistes al Festival de Girona. Aquest va ser el primer Festival que em va seleccionar, però a causa de la Covid, es va retardar la projecció i s'ha pogut veure abans al Festival de Secindi, al Festival de Discapacitats Internacionals, a Mèrida, on es va projectar en grup reduït.

Com neix la història?

Tot va venir perquè estava com en una petita crisi existencial de voler deixar aquesta professió, però abans em vaig decidir a escriure sis curtmetratges i volia que en cadascú d'ells hi hagués un valor, que a la vegada parlés de com veig jo la vida i com veig el món. Difer3nte és una història còmica sobre la comunicació i els prejudicis en els quals es desenvolupa a partir de la llengua de signes. He utilitzat un actor sord. M'agrada parlar del treball personal, del que és l'autocrítica i l'exigència. Volia destacar la integritat social, com ens relacionem uns amb els altres.

Per què va començar a rodar Difer3nte, que el fa especial?

Vaig començar per rodar aquest perquè tot passa en un mateix espai i per facilitar la producció, ja que tampoc havíem de treballar amb llum exterior. M'agrada sempre presentar històries diferents, personatges als quals no acostumem a donar protagonisme. En una de les següents obres, les protagonistes són dues dones velles, jubilades, en una altra apareix una dona de poble amb un periodista.

A Difer3nte, quin valor predomina?

Per cada curt tinc una frase. En aquest cas seria: « Carece la empatía y abundan los prejuicios, uno lo necesitamos y lo otro no». És un curtmetratge que ens parla d'una possible història d'amor basada en la comunicació i empatia entre les persones, on entren els prejudicis callats, el silenci d'haver nascut sense sentir i els judicis cap a un mateix i els altres. Fa anys que em dedico a la interpretació i a escriure per a poder donar veu i visibilitat a les necessitats humanes, callades per pors, judicis, el temps o la tecnologia. Aquest curt comença perquè els actors es coneixen via a una app per lligar. A vegades aquests recursos fa amagar coses o no ser del tot sincers.

Satisfeta de la resposta?

Sí, altres Festivals com el Kursaal de Sant Sebastià, Inclús de Barcelona, Secindi de Mèrida o Gainditzen de Tolosa, un Festival de València i un altre d'Almeria també l'han seleccionat per a la seva programació oficial. També participarem en el Festival Internacional de Bogotà a Colòmbia. Participar en festivals, veure'm al cine em fa molta il·lusió, com quan em vaig veure a Televisió Espanyola, en un capítol de la sèrie Centro médico. Tot i això a causa de la Covid, el curt no s'està exposant d'una manera tan pública. El Festival de Girona farà la projecció als cinemes Albèniz de Girona una setmana de Nadal en què es permetrà anar a veure'l.

Aquest reconeixement l'ha motivat a seguir treballant?

Volia deixar la meva feina com a actriu, i pensava: «Faré sis curts i abaixaré el cap, sis curts, fets amb la màxima qualitat» però van sortint nous Festivals com el de València o Almeria i projectes com a actriu. Vaig gravar fa un mes per un capítol d'una sèrie que sortirà a Amazon i tinc pendent altres coses que poden ser importants. També hi ha gent que ja té ganes de veure el proper curt i com a directora, això recompensa.

La seva mirada és molt personal.

Vaig pensar: «A mi no m'estan trucant, doncs creo jo la meva obra». I tinc la sort de poder aportar diferents mirades com a directora, guionista i actriu. Vaig produir el curt, vaig buscar les localitzacions. Tot ho vaig fer jo, això m'ha salvat. Quan em poso a crear intento fer el meu propi camí. Em veig crítica amb l'ésser humà. Considero que tenim molt d'ego i ens falta molta empatia i humilitat, aquesta seria la meva mirada.