Manuel Baixauli guanya el Premi Llibreter 2020 de Literatura Catalana per 'Ignot'

La novel·la 'Ignot', de Manuel Baixauli, editada per Edicions del Periscopi, ha guanyat el Premi Llibreter 2020 de Literatura Catalana i 'Tardor', d'Ali Smith, editat per Raig Verd, el premi a d'Altres Literatures. Els dos guardonats se sumen a les altres categories d'aquest premi concedit pel Gremi de Llibreters de Catalunya. Així, doncs, 'Dunes. Diari d'un altre estiu, de Muriel Villanueva, editat per Babulinka Books ha rebut el Premi Llibreter 2020 de Literatura Infantil i Juvenil de Literatura Catalana; 'Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de l'univers' de Benjamin Alire Sáenz, editat per L'Altra Tribu, ha guanyat el Premi Llibreter 2020 de Literatura Infantil i Juvenil d'Altres Literatures, i 'Migrants' d'Issa Watanabe, editat per Libros del Zorro Rojo, el Premi Llibreter 2020 d'Àlbum Il·lustrat.

El Premi Llibreter és un guardó que atorguen les llibreries de Catalunya i té per objectiu destacar i reconèixer la qualitat i la significació de determinats títols per afavorir-ne la difusió mitjançant la seva promoció a les llibreries.