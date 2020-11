Un llibre s'endinsa en la relació "familiar" entre els Dalí i el "nen" Joan Figueras

Joan Figueras i Oliveras tenia cinc anys quan va passar la seva primera nit a Portlligat a casa dels Dalí. La relació "familiar" entre els Dalí i aquell nen es va prolongar fins la mort de Gala l'any 1982 i aquest el centre del llibre 'El niño secreto de los Dalí' (Roca Editorial) del periodista i historiador José Ángel Montañés. "La importància de la història és que trenca amb una imatge dels Dalí que està plena de tòpics", explica l'autor en una entrevista amb l'ACN, i trenca amb aquella imatge més freda de la parella. L'autor recorda que Dalí deia que odiava als nens i "l'aparició del Joan a les seves vides durant 40 anys acaba dient que això forma part del personatge que ell es va inventar".

A l'estiu de 1948, Salvador Dalí i Gala van tornar a Portlligat del seu periple de deu anys a Estats Units. A la seva arribada, el pintor català, que va començar el seu període de dibuixar obres religioses, i va escollir Joan Figueras, de cinc anys, com a model pel Nen Jesús de 'La Madona de Portlligat'. Joan Figueras era fill de Jaume Figueras, un amic de Salvador Dalí de la joventut amb qui s'havia escrit quan estava a Estats Units. Això va motivar que Joan Figueras passés moltes hores posant per al pintor i la parella li va acabar agafant estima, tot i l'animadversió pública que els dos mostraven públicament pels nens. A partir d'aquell estiu, el Joan va tornar any rere any a conviure amb els Dalí a la casa de Portlligat i es va crear una relació íntima que es va prolongar fins la mort de Gala l'any 1982.

Montañés creu que la clau del llibre no és la importància del Joan en si, que era "una persona normal i no va destacar per ser un artista", sinó el que va aportar a Dalí i a Gala. L'autor recorda que Dalí deia que odiava als nens i "l'aparició del Joan a les seves vides durant 40 anys acaba dient que això forma part del personatge que ell es va inventar".

El periodista explica que quan parlava amb Mercè Cabanes, l'esposa de Joan des de 1966 fins que va morir l'any 1999 als 57 anys, va dir que la parella possiblement odiaven als nens, però "aquest no era un nen, sinó el nen que ells havien educat". Montañés apunta que la parella van emmotllar al Joan i "se'l van fer seu". "La importància de la història és que trenca amb una imatge dels Dalí que està plena de tòpics que s'han repetit com que Gala era freda", apunta. Recorda que hi ha un Dalí dels 50 i 60 que es relaciona amb la gent de Cadaqués i recupera els seus amics i el seu món.

El periodista també creu que el llibre posa al mapa un seguit de persones que han quedat "en el submón" de Dalí com la família Figueras, que van estar molt vinculats a ells i mai se n'havia parlat.

Joan Figueras "mai va parlar d'aquesta relació" amb el Dalí ni va demanar mai res més del que havia tingut ni cap benefici econòmic. "La única decepció que va tenir és no rebre l'Enciclopèdia Espasa del seu pare que Dalí li havia promès. Ell no volia ni obres, ni diners, ni res, només li deia a la seva dona que li havia sabut greu no quedar-se amb l'Espasa que li havia promès Dalí". Creu que van tenir una relació familiar, no patern filial, però va reconèixer que havia rebut tan efecte com havia rebut dels seus pares.

Montañés ha conegut la història de la relació entre els Dalí i el Joan a través de la família d'ell. "Aquest llibre ha estat possible gràcies a la generositat de Mercè Cabanes i de Montse Aguer, directora dels Museus Dalí". L'autor destaca que també tenen una gran importància les fotografies entre els Dalí i el Joan. En aquest sentit, ha manifestat que el llibre ha estat "un trencaclosques".



L'autor

José Ángel Montañés (Murcia, 1962) és periodista i historiador, llicenciat en Prehistòria i Història Antiga per la UB i diplomat en Restauració per la Diputació de Barcelona. Des de 1990 treballa a 'El País' fins el 2007 com documentalista i des de llavors a la secció de Cultura, on és el responsable d'Art i Patrimoni a Catalunya. Ha publicat articles sobre Antoni Gaudí i la seva obra i altres artistes com Pablo Picasso, Joan Miró i Salvador Dalí.