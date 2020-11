Els Premis ARC nominen Les Nits d'Acústica com a millor festival i a Xavi Pascual com a millor promotor

Els Premis ARC que atorga anualment la indústria musical del directe s'han adaptat enguany per donar visibilitat a les propostes que han treballat per reactivar el sector durant la pandèmia, i han passat enguany a ser "reconeixements", en onze categories, segons ha explicat en una entrevista a l'ACN, el president d'Associació de Representants de Catalunya (ARC), Jordi Gratacós. Els guardons reivindicaran l'esforç de creadors, artistes, grups de música, empreses i professionals per omplir de continguts els mesos de confinament, i reivindicant la reconversió dels formats. Així, entre els nominats hi ha Stay Homas, l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), l'Ajuntament de Barcelona, L'Auditori de Girona i el Cruïlla XXS.

Gratacós ha destacat que la 18a edició dels premis seran un "reconeixement a tot el sector", i no contemplaran algunes categories, com per exemple, el de gira en sales de concerts. "Ha de ser un agraïment a tot el sector i degudament reconegut per tots nosaltres. Ens sap greu que no siguin uns premis", però bàsicament és per destacar que tot el sector estem en situació de crisi profunda, i que fa molts mesos que són tancats".

La gala tindrà lloc dilluns 30 de novembre a les set del vespre a la Sala Barts de Barcelona, seguint totes les mesures de seguretat decretades. Aquesta gala s'emmarca "en un any complicat i difícil, amb restriccions i anul·lacions" de concerts, ple de novetats tant pel que fa a innovació en les propostes, tècniques com musicals, donant motiu a reivindicar i fer visible cadascun dels artistes, empreses i entitats que han treballat per tirar endavant en una situació d'incertesa i desolació en un context crític i de crisi social i econòmica. Enguany serà el primer cop que la gala té el "perill de no poder-se fer" per les restriccions, i si bé tenien la previsió de fer-la per streaming, "era evident" que no podien deixar de fer una activitat en directe, que tindrà els nominats, els socis i les associacions que col·laboren. També hi haurà grups en directe i s'emetrà per televisió.



Els reconeixements

En la categoria de Reconeixement a la Iniciativa d'entitats i associacions que han impulsat actes en pro del sector hi ha nominats ActuaAyudaAlimenta per fer visible la situació de precarietat dels professionals de la cultura i la recollida i repartiment d'aliments; Alerta Roja per fer visible el sector de l'espectacle i l'organització d'actes reivindicatius que defensen que la cultura és segura, i ASACC pels projectes Sala BCN i Sala TGN que han impulsat la música en directe i la no estigmatització de les sales de concerts.

En una segona categoria, pel que fa al Reconeixement a la iniciativa de teatres o auditoris, estan nominats l'Auditori de Girona per l'esforç en re-col·locar tota la programació musical del 2020; l'Auditori de Sant Cugat per l'esforç en recol·locar tota la programació musical del 2020, i el Teatre de Lloret de Mar per una programació valenta i per fer-la possible en temps de restriccions descobrint nous espais de la població.

En la categoria de Reconeixement a la iniciativa de festes majors, hi ha nominats l'Ajuntament de Barcelona per a transformar el BAM i Música Mercè en un aparador de la música local, establint la pròpia Barcelona com a "ciutat convidada"; l'Ajuntament de Platja d'Aro per fer l'esforç de conservar tota la programació de la Festa Major tancada abans de l'impacte de la Covid-19, i l'Ajuntament de Sarrià de Ter per fer l'esforç de conservar tota la programació de la Festa Major tancada abans de l'impacte de la Covid-19.

Com a Reconeixement a la iniciativa de cicles de música i festivals, estan nominats el Cruïlla XXS per la programació de prop de 200 concerts "demostrant que la cultura és segura i que es pot seguir fent música"; Les Nits d'Acústica per la seva capacitat de reinventar-se, per una gran programació i per haver fet descobrir a la ciutat de Figueres nous espais que poden ser usats per a la música en viu, i el Festival de la Porta Ferrada per "la perseverança en mantenir el festival", amb un nou emplaçament i la seva adaptació per a poder tirar endavant amb seguretat.



Grups i projectes artístics

En el terreny dels músics, el Reconeixement a la Iniciativa de grup o artista revelació té com a nominats Aiala, que tot i la pandèmia ha aprofitat totes les opcions actuant al MMVV, Cruïlla de tardor, Let's Festival, Black Music Festival, Cruïlla XXS, Tempo Girona i La Mercè; Maria Jaume, per l'inici de gira amb el disc 'Fins a maig no revisc' aquest 2020 amb "alta activitat" de concerts tot i la Covid19, i Stay Homas per "l'originalitat" de la proposta i haver demostrat que "amb qualitat musical es pot arribar molt lluny".

El Reconeixement al Projecte artístic més innovador realitzat en confinament i adaptat a la situació de nova normalitat, estan nominats 'De Viatge amb el Rock' by The Pink Goats per la creació d'un espectacle musical i visual que permet gaudir de les millors versions del rock en temps de la Covid19; Stay Homas per un "projecte artístic original", per a tots els públics, de tots els estils i gèneres que, a més, està obtenint uns "grans resultats" en directe, i 'Tothom a casa i la música a la plaça!' per la iniciativa de tornar la música a la plaça i als carrers, facilitant l'emissió en línia.

Els premis també reconeixeran el mitjà de comunicació o periodista que ha donat més veu a les iniciatives musicals durant la pandèmia, i estan nominats Jordi Bianciotto pel suport i recolzament al sector de la música des de l'inici de la pandèmia; el Canal33 per la programació de música en viu feta durant el confinament que ha donat sortida a la creació dels artistes catalans, i Xavi Canalias per la seva secció al programa 'Planta Baixa' de TV3, fent recomanacions musicals, connectant amb la realitat dels músics que durant tot el confinament han tingut l'opció de tocar en directe al programa des de casa.



Mànagers i promotors

Els ARC també reconeixeran un mànager que ha destacat per la seva tasca professional cap als artistes, i estan nominats Gerardo Sanz, de Fina Estampa; Ixent Sampietro, d'Èxits Management & Produccions, i Jordi Freixes, de Batall Produccions. Com a Reconeixement al Representant o agent de zona d'ARC que ha destacat en l'organització d'esdeveniments, hi ha Berta Ferrer, de To Be Confirmed; Iban Orobitg, d'OA2 Produccions; Josep Miquel Gámez, de Planning General d'Espectacles; Juli Tardio, d'Oh Show & Events; Medir Mujal, de Medirflash, i Montserrat Viñuelas, d'EDR Events.

Tanmateix, el Reconeixement al Promotor d'ARC que ha destacat en l'organització d'esdeveniments, hi ha Joan Roselló, de The Project; Rosa Galbanyde del Taller de Músics, i Xavi Pascual, de Promo Arts Music. Pel que fa al Premi a la Trajectòria Professional, es farà públic el mateix dia de la gala.

Una situació "dramàtica"

Sobre la situació actual, Gratacós ha considerat que és "dramàtica per tots costats" i que no s'acaba de percebre el nombre de professionals implicats en els concerts, i ha criticat que el sector de la música, "malgrat ser un dels més importants de la cultura", està pendent de la reestructuració de les normatives i ha estat víctima "d'un efecte dominó" de les cancel·lacions dels ajuntaments, "sense cap mena de compensació de les pèrdues". Per a Gratacós, el sector de la música no es valora prou: "Hi ha molta gent que depèn dels concerts de la música en viu", amb tota una cadena de valor professional que implica amb moltes empreses, que estan pràcticament a la ruïna.

Ha considerat que la situació actual és molt extraordinària, també per les administracions, i si bé hi ha voluntats i ajuts, ha lamentat que la música és l'últim, i ha criticat que "el mal ja està fet", i el que es demana és una certa retroactivitat. "Si la corba baixa del 0,9 tindrem la bona notícia que podrem tornar quinze dies enrere, el que és evident és que no podrem tornar sis o set mesos enrere", ha dit Gratacós.