Noves dates per «Quema la memoria» i «Around the World», a Figueres

La funció a Figueres de l'espectacle Quema La Memoria, de Paula Bonet i The New Raemon, que s'havia de celebrar el 24 d'octubre passat, s'ha ajornat fins a principis del 2021. Figueres a escena ha anunciat que l'espectacle arribarà a l'Auditori Caputxins el proper 23 de gener. També ha fet saber que l'espectacle Around The World, de Brodas Bros, prevista per al 6 de novembre, s'ajorna fins al 25 d'abril del 2021.

Figueres ja té noves dates per als espectacles que han patit el tancament dels equipaments i es poden consultar al web Figue­res.es­ce­na.cat. Els primers espectacles afectats per les restriccions van ser: Quema la memoria i No hi ha lladre que per bé no vingui, de la companyia Tequatre de Figueres.