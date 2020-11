Mor Domingo García, històric cap de cuina del Grup Peralada, a 70 anys

La sala de la Funerària Empordanesa Àltima de Figueres ha acollit, aquest dimecres, la cerimònia de comiat de Domingo García González, històric cap de cuina del Grup Peralada. Domingo tenia 70 anys. Havia nascut a la província de Granada però de ben jove va començar a treballar a les cuines de restaurants gironins, entre elles el Dorado Petit de Sant Feliu de Guíxols. Juntament amb Josep Asensi van tirar endavant una etapa del restaurant Maxim's de Girona abans de ser fitxat pel Grup Peralada per a dirigir la cuina del Casino del Castell, on va romandre fins a la seva jubilació, cap a 2015. Era una persona de confiança de la família Suqué Mateu. El president del Grup, Artur Suqué, bromejava sovint amb ell afirmant que "amb aquest xet, cada dia és Domingo".

Domingo García havia tingut diversos problemes de salut relacionats amb el cor, però aquest fet no el va apartar de la seva gran passió que era la cuina. Ha estat acomiadat per companys i amics de l'ofici, entre els quals hi havia Àngel Vilanova, qui va ser durant anys el Cap d'Hostaleria de Peralada. Junts van viure l'etapa d'expansió gastronòmica del Castell. "En Domingo era una gran persona, carregat d'humanitat i un gran professional. Un líder per als seus equips. Va començar al Casino amb un grup de cuiners canaris que aleshores aportaven els seus coneixements en els grans bufets de l'època. Ell tenia ja molta experiència, sabia dirigir una cuina, no era home de crits", explica Àngel Vilanova.

Domingo Garcia coneixia bé el receptari català i aplicava el seu saber en una oferta gastronòmica que sovint havia d'atendre àpats multitudinaris i esdeveniments especials, com ara el Festival Internacional Castell de Peralada. Àngel Vilanova recorda que "sempre estava disposat per participar en activitats del nostre sector. Quan Joan Padern i Nitus Santos van proposar fer el Tast i Tastets amb cuiners d'altres restaurants, en Domingo, el somelier Diego González i jo mateix ens hi vam implicar des del primer moment". Vilanova considera que García "va ser un gran professor per als seus equips de cuina, era dialogant i exigent amb mesura". Amb el temps va ser el responsable gastronòmic dels tres casinos del Grup Peralada. També va participar "molt activament i amb devoció", en la Mostra Gastronòmica de la vila, tal com recorda Ramon Fuster, membre de l'organització d'aquest esdeveniment gestionat per l'Ajuntament. L'alcalde de la població, Pere Torrent, també ha expressat el seu condol per aquesta pèrdua.