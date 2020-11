L'Alfolí de la Sal de l'Escala recorda el fotògraf Valentí Fargnoli

Fins el dia 11 de gener del 2021, es podrà visitar, de dimarts a diumenge, de 10:00 a 13:00 hores, a l'Alfolí de la Sal de l'Escala, l'exposició «Valentí Fargnoli. El paisatge revelat», que recorda un dels fotògrafs més destacats de la primera meitat del segle XX (Barcelona, 1885 - Girona 1944) i s'ha organitzat justament quan es compleixen 75 anys de la seva mort.

La seva extensa obra permet reconstruir la realitat de les comarques gironines de fa un segle. El fotògraf les va recórrer incansablement i va anar deixant constància en imatges dels paisatges i de la gent, un testimoni documental del qual INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, té una de les millors recopilacions, ja que és un dels pocs centres que disposa d'un nombre tan important de suports originals en placa de vidre (concretament 834).

«Valentí Fargnoli. El paisatge revelat» subratlla la tasca ingent que va fer el fotògraf i li atorga el lloc i el valor que es mereix, no només per convertir-se en un documentalista visual excepcional i imprescindible, sinó també per la seva participació, possiblement no tan coneguda, en el projecte de reconstrucció cultural i de salvaguarda del patrimoni iniciada pels noucentistes sota la direcció de Jeroni Martorell i Josep Puig i Cadafalch, durant l'època de la Mancomunitat.

La mostra, composta d'imatges que provenen dels fons de Fargnoli conservats a INSPAI, convida el visitant a gaudir, des de l'òptica particular del fotògraf, d'un formidable passeig visual per reconèixer escenaris i moments de la nostra història. El complement de l'exposició, itinerant, és la publicació del quadern de fotografia Valentí Fargnoli. Una memòria persistent, que contindrà una selecció de textos d'autors que, amb una òptica contemporània i des de disciplines tan diferents, oferiran una imatge coral i polièdrica del fotògraf, i un àlbum fotogràfic en què es presentarà una àmplia selecció d'imatges que prenen com a punt de partida la ciutat de Girona, transcorren cap a l'interior, per paratges de muntanya, i finalitzen el trajecte a la vora del mar.