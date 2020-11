Denys Blacker reflexiona sobre ser dona i artista i treballar amb el cos

Denys Blacker és una artista multidisciplinària que interrelaciona dibuix, escultura i vídeo amb la pràctica de la performance. Des del 1987 resideix al Baix Empordà, i el 2002 funda una associació cultural sense ànim de lucre. Des d'aleshores ha organitzat més de vint festivals internacionals de performance a Girona i Barcelona. Aquest divendres mantindrà una conversa amb la periodista Cristina Masanés per parlar sobre què ha suposat per a ella, com a dona, treballar des de les arts visuals amb el cos com a objecte. Ho faran a partir de les 7 de la tarda des del canal YouTube del Museu de l'Empordà, de Figueres.

Aquesta xerrada forma part dels actes paral·lels a l'exposició Pintar, crear, viure. Dones artistes a l'Alt Empordà (1830-1939) que Masanés ha comissariat. Una de les propostes que sí que va caldre suspendre és la presentació de la regidoria de Feminismes de l'Ajuntament, prevista pel divendres passat. La presentació incloïa una conversa entre l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i la sociòloga Cristina Sànchez.