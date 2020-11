El Nacional porta a escena «Les cartes» de Víctor Català

Els clubs de Llegir el Teatre de tot el país, així com els de la nostra comarca, estan preparant la lectura i reflexió posterior sobre Les cartes, un monòleg de l'autora escalenca Víctor Català que aquesta temporada es representarà al Teatre Nacional de Catalunya. La lectura és possible perquè l'editorial Arola ha reeditat l'obra que, a més, inclou un epíleg de la figuerenca Irene Muñoz.

Les cartes és un dels textos dramàtics més sorprenents de Víctor Català, i no va ser publicat fins un any després de la mort de Caterina Albert. En aquest monòleg presentat com un experiment escènic, una dona anònima mira d'explicar les seves dissorts amb una espontaneïtat narrativa i lingüística que posa en tensió constant els codis de la teatralitat, i anticipa la ironia tragicòmica del teatre rodoredià.